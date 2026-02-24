صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایچ ایف کے انتظامی معاملات سے ہاکی اولمپیئنز الگ صدر، سیکرٹری،خزانچی کے اہم عہدوں پر ٹیکنوکریٹس کی تقرری کردی گئی

لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان ہاکی فیڈریشن کے انتظامی معاملات سے ہاکی اولمپئنز کو الگ کردیا گیا۔ صدر، سیکرٹری اور خزانچی کے اہم عہدوں پر ٹیکنوکریٹس کی تقرری کردی گئی۔ ایڈہاک صدر کی حیثیت سے معاملات دیکھنے والے محی الدین وانی نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اکمل عزیز کو سیکرٹری جنرل کی ذمہ داریاں سونپ دیں۔خزانچی کے عہدے پر کیپٹن ریٹائرڈ فرخ عتیق خان کا نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا ہے ۔ وہ مصر جا کر ورلڈکپ کوالیفائر کھیلنے والی پاکستان ہاکی ٹیم کے دستے کے سربراہ بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ذرائع کے مطابق مستقبل میں پاکستان ہاکی کو بھی کرکٹ بورڈ کی طرز پر گورننگ بورڈ کے ذریعے چلائے جانے کا روشن امکان ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ ہاکی اولمپئنز انتظامی معاملات کو چلانے میں ناکام رہے ۔ذرائع کے مطابق پاکستان ہاکی کے زوال میں ماضی کے اولمپئنز کے اختلافات، ذاتی مفادات، مبینہ کرپشن، کھیل میں سیاست، پسند و ناپسند اور میرٹ سے ہٹ کر فیصلوں نے اہم کردار اداکیا۔حکومتی اداروں کی رپورٹ پر قومی کھیل کو دوبارہ عروج پر گامزن کرنے کے لیے پہلی بار پروفیشنل طریقہ کار سے ہاکی معاملات کو چلانیکی حکمت عملی بنائی جارہی ہے ۔ہاکی گراؤنڈ کے معاملات میں کھیل سے وابستہ کھلاڑیوں کی ہی خدمات لی جائیں گی۔

 

