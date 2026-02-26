صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیم سیمی فائنل کھیلنے کی مستحق نہیں :باسط علی

  • کھیلوں کی دنیا
ٹیم سیمی فائنل کھیلنے کی مستحق نہیں :باسط علی

کراچی (سپورٹس ڈیسک)انگلینڈ سے شکست سے دلبرداشتہ سابق قومی کرکٹر باسط علی نے کہا کہ پاکستان ٹیم جس قسم کی کرکٹ کھیل رہی ہے ، اس کے ساتھ وہ مستحق نہیں کہ سیمی فائنل کھیلے ۔

باسط علی نے کہا کہ کھلاڑیوں سے زیادہ ٹیم مینجمنٹ کی غلطی ہے ، جنہوں نے یہ ٹیم سلیکٹ کی۔ سلیکشن کمیٹی اور مائیک ہیسن جو پیراشوٹ سے آیا اور اب اپنی من مانی کر رہا ہے ، ان کی غلطی ہے ۔انہوں نے کہاکہ اگر صائم ایوب کو نیچے لا کر بابر سے اوپن کراتے تو بہتر ہوتا۔ بابر کی نمبر چار پر جگہ نہیں بنتی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چوری کے ڈر سے چاکلیٹس پلاسٹک کے لاک باکسز میں بند

کھانے میں اضافی نمک سے ڈپریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے

جتنی رقم اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، کمپنی ملازمین کیلئے انوکھا بونس

وائرل تصویر لوگوں کے ذہن گھمانے کا باعث بن گئی

سائنسدانوں نے مریخ کا پانی غائب ہونے کا سراغ لگا لیا

ڈیوڈ رش کا کم وقت میں پانسوں سے مینار بنانے کا ریکارڈ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی
Dunya Bethak