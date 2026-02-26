ٹیم سیمی فائنل کھیلنے کی مستحق نہیں :باسط علی
کراچی (سپورٹس ڈیسک)انگلینڈ سے شکست سے دلبرداشتہ سابق قومی کرکٹر باسط علی نے کہا کہ پاکستان ٹیم جس قسم کی کرکٹ کھیل رہی ہے ، اس کے ساتھ وہ مستحق نہیں کہ سیمی فائنل کھیلے ۔
باسط علی نے کہا کہ کھلاڑیوں سے زیادہ ٹیم مینجمنٹ کی غلطی ہے ، جنہوں نے یہ ٹیم سلیکٹ کی۔ سلیکشن کمیٹی اور مائیک ہیسن جو پیراشوٹ سے آیا اور اب اپنی من مانی کر رہا ہے ، ان کی غلطی ہے ۔انہوں نے کہاکہ اگر صائم ایوب کو نیچے لا کر بابر سے اوپن کراتے تو بہتر ہوتا۔ بابر کی نمبر چار پر جگہ نہیں بنتی۔