صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف آئی ایچ کا ہاکی کے فروغ کیلئے خواتین کو خراج تحسین

  • کھیلوں کی دنیا
ایف آئی ایچ کا ہاکی کے فروغ کیلئے خواتین کو خراج تحسین

ایف آئی ایچ کا ہاکی کے فروغ کیلئے خواتین کو خراج تحسین فیڈریشن ہر سطح پر صنفی برابری اور شمولیت پر یقین رکھتی ہے ،صدر طیب اکرام

لاہور (سپورٹس ڈیسک)عالمی یومِ خواتین کے موقع پر انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پانچ مختلف براعظموں سے تعلق رکھنے والی پانچ نمایاں خواتین کو اجاگر کیا ہے جو ہاکی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے مطابق ان خواتین میں افریقہ میں گراس روٹس سطح پر ہاکی کے فروغ کے لیے کام کرنے والی شخصیات، یورپ میں اولمپک تجربے کو قیادت میں بدلنے والی رہنما، بحرالکاہل کے جزائر میں ہاکی کو آگے بڑھانے والی شخصیات، جنوبی امریکا میں شمولیتی پروگرامز کے ذریعے کھیل کو فروغ دینے والی خواتین اور ایشیا میں متاثر کن قیادت فراہم کرنے والی رہنما شامل ہیں۔ یہ تمام خواتین ہاکی کے عالمی خاندان کی نمائندگی کرتے ہوئے کھیل کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔اس موقع پر ایف آئی ایچ کے صدر طیب اکرام نے صنفی مساوات اور شمولیت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن ہر سطح پر صنفی برابری اور شمولیت پر یقین رکھتی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ پیرس اولمپکس میں ہاکی کے مقابلوں میں کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ امپائرز اور آفیشلز میں بھی 50، 50 فیصد صنفی تناسب کے ذریعے برابری کی بہترین مثال قائم کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چینی کمپنی کا پانی میں بھی کام کرنے والالیپ ٹاپ تیار

تناؤ کا شکار افراد کے بال بہت تیزی سے گرنے لگتے ہیں

ریلوے سٹیشن پر بچھڑا بچہ 24 سال بعد والد سے ملنے میں کامیاب

سائنسدانوں کا بلند ہوتی سطح سمندر بارے ہوشرُبا انکشاف

کام نہ کرنے کے باوجود مسلسل تھکن کیوں محسوس ہوتی

چین:روبوٹ کی 10 کلو واٹ کی پاور لائن کی مرمت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی
Dunya Bethak