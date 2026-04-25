پی سی بی کا کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ لینا کا فیصلہ
لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ذرائع کے مطابق پی ایس ایل کے بعد قومی کھلاڑیوں کے مرحلہ وار فٹنس ٹیسٹ لیے جائیں گے۔۔۔
دستیاب قومی کھلاڑیوں کو فٹنس دیکھانے کے لئے امتحان سے گزرنا ہوگا جبکہ نتائج کی بنیاد پرتمام فارمیٹس کیلئے ٹریننگ پلان مرتب کیا جائے گا۔ذرائع نے مزید بتایا کہ فٹنس ٹیسٹ کے دوران کھلاڑیوں کو خصوصی فیلڈنگ سیشنزمیں حصہ لینا ہوگا، فیلڈنگ کی بہتری کیلئے ٹاسکس دئیے جائیں گے جبکہ ٹیم کی مجموعی کارکردگی بہتربنانے کے لئے جدید ٹریننگ حکمت عملی اپنائی جائے گی۔