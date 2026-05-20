گراؤنڈ میں جو ہوا کرکٹ میں چلتا رہتا ہے :اسد شفیق
رضوان اور ساجد خان کریز پر ہیں ہم ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں، بیٹنگ کوچ
سلہٹ(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ اسد شفیق کا کہنا ہے کہ گراؤنڈ میں جو کچھ ہوا ٹیسٹ کرکٹ میں چلتا رہتا ہے ، میرا نہیں خیال کوئی سیریس معاملہ ہوا ہے ۔سلہٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد شفیق نے کہا کہ بیٹنگ یونٹ کے طور اچھا کم بیک ہوا، دوسری اننگز میں اچھی پارٹنرشپ ہوئی ہیں جسے ہم نے پہلے مس کیا، شان مسعود نیٹ پر بہت محنت کر رہے تھے اس اننگز میں وہ بہترین کھیلے ، انہوں نے دباؤ کا اچھے انداز سے سامنے کیا اور شاٹس کھیلیں، جس طرح کی بیٹنگ ہو رہی ہے اور رضوان اور ساجد خان کریز پر ہیں ہم ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں۔اسد شفیق نے کہا کہ سعود شکیل فارم میں نہیں ہیں لیکن اس طرح کی صورتحال ہر بیٹر کو پیش آتی ہے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں اس کی پرفارمنس شاندار ہیں ہم اس کو اسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امید ہے کہ وہ اس وقت سے جلد نکلے گا۔قومی ٹیم کے بیٹنگ کوچ نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہم اپنے بیٹرز سے امید لگاتے ہیں کہ وہ 100 کریں گے لیکن ہو نہیں رہے ہم سب اس پر کام کر رہے ہیں، محمد رضوان اگر سنچری کرتے ہیں تو یہ ٹیم کے لیے اچھا ہو گا، مجھے امید ہے کہ جس طرح کی بیٹنگ آج ہوئی ہے ہم جیت سکتے ہیں، اس کیلئے رضوان اور ساجد کی پارٹنرشپ لمبی جانا ضروری ہے ۔