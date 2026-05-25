محمد زاہد نے علی رضا کو بیٹرز کیلئے بڑا خطرہ قرار دیدیا نوجوان بولر میں بہترین سپیڈ، کنٹرول اور وکٹ لینے کی صلاحیت،سابق پیسر
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق فاسٹ بولر محمد زاہد نے نوجوان کرکٹر علی رضا کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں بیٹرز کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا۔ایک انٹریو میں سابق فاسٹ بولر محمد زاہد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علی رضا میں بہترین سپیڈ، کنٹرول اور وکٹ لینے کی صلاحیت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ آنے والے وقت میں بیٹنگ لائن اپس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر علی رضا نے اپنی فٹنس اور لائن و لینتھ پر اسی طرح محنت جاری رکھی تو وہ جلد ہی قومی اور بین الاقوامی کرکٹ میں نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں۔کرکٹ حلقوں کا بھی ماننا ہے کہ نوجوان بولر میں غیر معمولی ٹیلنٹ موجود ہے اور وہ مستقبل میں ٹیم کے لیے اہم ہتھیار ثابت ہو سکتے ہیں۔