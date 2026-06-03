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دوسرا ون ڈے ،آسٹریلیا نے پاکستان کو 41 رنز سے ہرا دیا

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دوسرا ون ڈے ،آسٹریلیا نے پاکستان کو 41 رنز سے ہرا دیا

232 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستان ٹیم 44 اوورز میں 190 رنز پر آؤٹ شاداب خان 71 رنز بنا کر نمایاں رہے ،ایلِس کے 4 شکار، سیریز 1-1 سے برابر

لاہور(سپورٹس ڈیسک)آسٹریلیا نے پاکستان کو ایک روزہ سیریز کے دوسرے میچ میں 41 رنز سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔قذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا کے 232 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم 44 اوورز میں 190 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔پاکستان کی جانب سے شاداب خان 71 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ غازی غوری 37، عرفات منہاس رنز بناسکے ۔ کینگروز کی جانب سے نیتھن ایلِس 4 اور میتھیو شارٹ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔  اس سے قبل میچ میں پاکستان کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 231 رنز بنا سکی۔آسٹریلیا کی جانب سے کیمرون گرین 53 اور کپتان جوش انگلس 51 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ۔ میٹ رینشا 43، اولیور پیک 31، میتھیو شارٹ 15 رنز بناکر آؤٹ ہوئے ۔شاہین شاہ آفریدی نے 3 جبکہ عرفات منہاس، ابرار احمد اور حارث رؤف نے 2، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

 

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