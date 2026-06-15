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کینیڈا کے سابق وزیراعظم کی امریکا کے گول پر جشن کی ویڈیو وائرل

  • کھیلوں کی دنیا
کینیڈا کے سابق وزیراعظم کی امریکا کے گول پر جشن کی ویڈیو وائرل

لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی امریکا کے گول پر جشن منانے کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

جسٹس ٹروڈو کے امریکا کے گول پر خوشی کے اظہار پر سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصرے سامنے آئے ہیں۔کسی نے کہا کہ محبت انسان سے کیا کیا کروا دیتی ہے ؟ ویڈیو میں جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری ساتھ موجود نظر آرہے ہیں۔لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا نے تاریخ کے پہلے ورلڈ کپ میچ کی میزبانی کی۔سابق کینیڈین وزیراعظم کینیڈا کے بجائے امریکا کے افتتاحی میچ میں نظر آئے ۔

 

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