سکواش چیمپئن شپ، پاکستانی ٹیمیں کوارٹر فائنل میں داخل
سکواش چیمپئن شپ، پاکستانی ٹیمیں کوارٹر فائنل میں داخل ملائشیا میں نور زمان اور ناصر نے بھارت کے راہول اور سورج شکست دی
سرواک(سپورٹس ڈیسک)ملائشیا کی ریاست سراوک میں جاری ایشین ڈبلز سکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی ٹیم نے بھارت کو شکست سے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے ۔تیسری ایشین ڈبلز سکواش چیمپئن شپ 2026ء میں پاکستان کی جانب سے نور زمان اور ناصر اقبال نے بھارت کے راہول بیتھا اور سورج کمار چند کو2-0سے شکست دے دی۔آخری پول میچ میں پاکستانی جوڑی نور زمان اور ناصر اقبال نے 24منٹ میں 5-11اور 9-11سے کامیابی حاصل کی۔پاکستان کی نمائندگی کرنے والی دوسری جوڑی محمد حمزہ خان اور محمد عاصم خان نے ہانگ کانگ کی جوڑی کو 2-0 سے ہرایا۔محمد حمزہ خان اور محمد عاصم خان نے 26 منٹ میں 3-11اور 9-11 سے فتح اپنے نام کی۔واضح رہے کہ ایشین ڈبلز سکواش چیمپئن شپ کے پول مرحلے کے مقابلے مکمل ہوگئے ہیں اور پاکستان کی دونوں ٹیموں نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے ۔