صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میسی ورلڈ کپ میں 30میچ کھیلنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے

  • کھیلوں کی دنیا
میسی ورلڈ کپ میں 30میچ کھیلنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے

نیویارک (سپورٹس ڈیسک)ارجنٹینا کے کپتان لیونل میسی نے فٹبال ورلڈ کپ کی تاریخ میں گول کا ایک اور سنگِ میل عبور کرلیا ہے ۔

فیفا ورلڈ کپ میں گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں ارجنٹینا نے کیپ ورڈے کو 2-3 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنالی ہے ۔کپتان نے ایک بار گیند کو جال میں پہنچایا جبکہ اضافی وقت میں میسی کے کارنر پر تیسرا گول سکور ہوا جو ان کی کامیابی کا سبب بنا۔یہ فیفا ورلڈ کپ میں ان کا ساتواں گول تھا، انہوں نے قطر میں ہونے والے ٹورنامنٹ کے 2022 ایڈیشن میں بھی سات گول کیے تھے ۔میسی ورلڈ کپ کے اب تک کے سب سے زیادہ سکورر ہیں اور کیپ ورڈے کے خلاف میچ کے بعد ٹورنامنٹ میں 30 میچ کھیلنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

شادمان:دوون ویلرویلنگ کرتے ٹکرا گئے ،ایک ہلاک

13سال سے قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری گرفتار

پٹڑی عبور کرتا موٹرسائیکل سوارٹرین کی ٹکر سے شدید زخمی

لاکھوں کی بجلی چوری پکڑی گئی،مقدمات درج

2مختلف واقعات میں 3 خواتین بچوں سمیت مبینہ طور پر اغوا

سابقہ رنجش ،ماں اور بیٹیوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak