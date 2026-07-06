صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل ویمنز انڈر 21 ہاکی چیمپئن شپ،چار میچز کا فیصلہ

  • کھیلوں کی دنیا
نیشنل ویمنز انڈر 21 ہاکی چیمپئن شپ،چار میچز کا فیصلہ

نیشنل ویمنز انڈر 21 ہاکی چیمپئن شپ،چار میچز کا فیصلہ چوتھے روز سندھ بی، بلوچستان، اسلام آباد اور پنجاب بی نے کامیابی حاصل کی

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان ہاکی فیڈریشن کے زیر اہتمام نصیر بندہ ہاکی سٹیڈیم اسلام آباد میں جاری پرائم منسٹر نیشنل ویمنز انڈر 21 ہاکی چیمپئن شپ کے چوتھے روز چار میچز کھیلے گئے ، جن میں سندھ بی، بلوچستان، اسلام آباد اور پنجاب بی نے کامیابی حاصل کی۔ پہلا میچ سندھ بی اور مردان ویمن اکیڈمی کے مابین کھیلا گیا جو کہ سندھ بی نے 0-10 سے جیت لیا۔ سندھ ب کی جانب سے امنہ فاطمہ نے 6 ، انشرا نے دو جبکہ عزت اور لاریب نے ایک ایک گول سکور کیا۔ دوسرا میچ بلوچستان اور سندھ اے مابین کھیلا گیا جو کہ بلوچستان نے 0-1 سے جیت لیا۔ بلوچستان کی جانب سے واحد گول رومال نے سکور کیا۔ تیسرا میچ اسلام آباد اور کے پی کے بی کے مابین کھیلا گیا۔ جو کہ اسلام آباد نے 0-1 سے جیت لیا۔ اسلام آباد کی جانب سے واحد گول جویریہ عزیز نے سکور کیا۔ چوتھا میچ پنجاب بی اور سندھ سی کے مابین کھیلا گیا جو کہ پنجاب بی نے 0-1 سے جیت لیا۔ پنجاب بی کی جانب سے واحد گول اسما شہزاد نے سکور کیا۔ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے آئی ہوئی 16 ٹیموں کو مختلف پولز میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

ٹیکسٹائل ایشیا نمائش 2026کالاہور ایکسپو میں آغاز

فیم پروگرام کے پہلے سال کی کامیاب تکمیل کا جشن

ترقی میں صوبائی دارالحکومت آگے ، دیگر اضلاع پیچھے،ورلڈ بینک

فکسڈ ٹیکس اسکیم کے حوالے سے آگاہی مہم شروع کرنیکا مطالبہ

بزنس لیڈرز فی کس آمدنی 5ہزار ڈالر کرسکتے ، سیف الرحمان

پاک کینیا تجارت پہلی بار ایک ارب ڈالر سے متجاوز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak