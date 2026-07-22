صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

27 سال بعد ہندوکش کا تاریخی پھارگام آن پاس دوبارہ عبور

  • کھیلوں کی دنیا
27 سال بعد ہندوکش کا تاریخی پھارگام آن پاس دوبارہ عبور

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستانی کوہ پیماؤں نے 27 سال بعد ہندوکش کے تاریخی پھارگام آن پاس کو دوبارہ عبور کر لیا۔ 5 ہزار 100 میٹر بلند پھارگام آن پاس کی چوٹی پاکستانی ٹیم نے کامیابی سے سر کی۔

پھارگام آن پاس کی چوٹی پر پہلی بار خواتین کوہ پیماؤں نے بھی کامیاب رسائی حاصل کر لی۔مہم خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورازم اتھارٹی کے تعاون سے اپر چترال میں مکمل کی گئی، جس کے دوران 1975 میں جاں بحق آسٹریا کے کوہ پیما جارج کرونبرگر کی یادگار بھی دریافت کر لی گئی۔کوہ پیماؤں نے گلیشیئرز، برفانی ڈھلوانوں، پتھریلے راستوں اور برفانی تودوں کے خطرات کے باوجود مہم کامیابی سے مکمل کی۔گائیڈ زمرد خان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پھارگام آن پاس کا راستہ ماضی کے مقابلے میں نمایاں طور پر تبدیل ہوگیا۔ چترال کی تین بہنوں مہروش اختر، اسمیل روز اور مدھو شالا اختر نے تاریخی مہم میں حصہ لے کر نئی مثال قائم کر دی۔ ٹیم میں کامران خان، مہروش اختر، ثمر خان، نعمان خان، نورالرحمان، ذوہیب خان، عمر خطاب شیرانی، صہنیہ بابر، آمنہ شبیر اور مدیحہ سید شامل تھیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ماتھے پر ٹوائلٹ پیپر رولز کا توازن قائم کرنے کا عالمی ریکارڈ

فرش پر 362کلو پی نَٹ بٹر پھیلا کر فنکار کو انوکھا خراجِ عقیدت

بچوں کیلئے ٹیسلا کی بیلنس بائیک متعارف، ہاتھوں ہاتھ فروخت

20منٹ تھری ڈی پرنٹڈ کانٹیکٹ لینز بنانے والی ٹیکنالوجی

ہارٹ اٹیک کے مریضوں کے خون میں مائیکرو پلاسٹک کا انکشاف

پہلی بار اے آئی نے دوسری اے آئی کمپنی کو ہیک کر دیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak