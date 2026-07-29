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مسلسل پانچ میڈن اوورز میں پانچ وکٹیں، جسٹن گریوز ک انیا ریکارڈ

  • کھیلوں کی دنیا
مسلسل پانچ میڈن اوورز میں پانچ وکٹیں، جسٹن گریوز ک انیا ریکارڈ

جمیکا(سپورٹس ڈیسک)ویسٹ انڈیز کے آل راؤنڈر جسٹن گریوز نے پاکستان کے خلاف ٹاروبا میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ کے تیسرے روز ایک منفرد ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔

 32 سالہ گریوز ریکارڈ شدہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں مسلسل پانچ میڈن اوورز میں وکٹیں لینے والے پہلے بولر بن گئے ہیں۔انہوں نے 27 رنز دے کر پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جو ان کے ٹیسٹ کیریئر میں پہلا موقع ہے جب انہوں نے ایک اننگز میں پانچ وکٹیں حاصل کی ہوں۔

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