مایوس کن کارکردگی سرفراز کا ٹیم میں تبدیلیوں کا اشارہ
بیٹنگ نے مایوس کیا، اکثر دوسری اننگز میں ہماری بیٹنگ لائن فیل ہوجاتی ہے ، امام الحق تھوڑا اور صبر کرلیتے تو ٹیم کو لیڈ مل سکتی تھی تیسرے دن ویسٹ انڈیز کی آٹھویں وکٹ کی پارٹنرشپ نہیں لگنی چاہیے تھی، امید ہے دوسرے ٹیسٹ میں کم بیک کرینگے ، ہیڈ کوچ
ٹاروبا (سپورٹس ڈیسک)پاکستان ریڈ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ سرفراز احمد نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں شکست پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اگلے ٹیسٹ کیلئے پلیئنگ الیون میں تبدیلیوں کا اشارہ دیا ہے ۔پاکستان ریڈ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ سرفراز احمد کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا پاکستان کی بیٹنگ نے مایوس کیا، اکثر دوسری اننگز میں ہماری بیٹنگ لائن فیل ہوجاتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ پہلی اننگز میں ہمیں لیڈ لینی چاہیے تھی، امام الحق اچھی بیٹنگ کررہے تھے ، وہ تھوڑا اور صبر کرتے تو لیڈ مل سکتی تھی۔سرفراز احمد کا کہنا تھا تیسرے دن ویسٹ انڈیز کی آٹھویں وکٹ کی شراکت میں 61 رنز نہیں بننے چاہیے تھے ، ویسٹ انڈیز کی وہ پارٹنرشپ نہیں لگنی چاہیے تھی کیونکہ وکٹ فاسٹ بولرز کو مدد دے رہے تھی۔ان کا کہنا ہے کہ ہم نے وکٹ صحیح ریڈ کی تھی اسی لیے 5 بولرز کے ساتھ میدان میں اترے تھے ، امید ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میں کم بیک کریں گے ۔ایک سوال کے جواب میں قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کا کہنا تھا سعود شکیل اور عبداللہ شفیق کو موقع دیں گے لیکن فیصلہ کنڈیشن دیکھ کر کریں گے ۔خیال رہے کہ ویسٹ انڈیز نے دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان کو 90 رنز سے شکست دیکر ایک صفر کی برتری حاصل کر لی ہے ۔ویسٹ انڈیز کی جانب سے دئیے گئے 211 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں 120 رنز پر ڈھیر ہوگئی، 8 کھلاڑی ڈبل فیگر میں بھی داخل نہ ہوسکے ۔
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