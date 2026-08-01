صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حصص بیچنے کا منصوبہ ،یوئیفاکا فیفا ورلڈ کپ بائیکاٹ کا اعلان

  • کھیلوں کی دنیا
حصص بیچنے کا منصوبہ ،یوئیفاکا فیفا ورلڈ کپ بائیکاٹ کا اعلان

منصوبہ اس حد سے تجاوز ہے جسے فٹبال کے منتظم اداروں کو عبور نہیں کرنا چاہیے فٹبال کو بیچنے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں،فیصلہ سازی جمہوری طریقے سے ہو گی،فیفا

زیورخ (سپورٹس ڈیسک)یورپی ممالک نے فیفاکی جانب سے اپنے ٹورنامنٹس کے حصص پرائیویٹ انویسٹرز کو بیچنے کے منصوبوں کے ردعمل میں آنے والے ورلڈ کپ ٹورنامنٹس کا بائیکاٹ کرنے پر اتفاق کرلیا۔ فیصلہ یورپی فٹ بال ایسوسی ایشن (UEFA) کی 55 ممبر ایسوسی ایشنز کے ایک ورچوئل اجلاس کے دوران کیا گیا۔ فیفا نے اس ہفتے کے شروع میں اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ ایک نئی کمپنی فیفا فارورڈ انٹرپرائزز میں اقلیتی حصص بیچنے کا منصوبہ بنا رہا ہے جو ورلڈ کپ اور کلب ورلڈ کپ سمیت اس کے بڑے مقابلوں کے تجارتی امور کو چلائے گی۔ یورپی فٹ بال ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ یہ اس حد سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے جسے فٹ بال کے منتظم اداروں کو کبھی عبور نہیں کرنا چاہیے ۔ کونکاکاف نے بھی اس عمل پر تنقید کی۔ ایشین فٹ بال کنفیڈریشن نے کہا کہ وہ اس بات پر مایوس ہے کہ اتنی اہمیت کا حامل معاملہ بحث کا موقع ملنے سے پہلے ہی عام ہو گیا۔افریقی فٹ بال کنفیڈریشن نے مشاورت کے عمل میں اپنی شرکت کی تصدیق کی ۔ فیفا نے پھیلنے والی غلط خبروں کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ فٹ بال کو فروخت کرنے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے اور تمام فیصلہ سازی جمہوری اور شفاف طریقے سے کی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

12وارداتیں،ڈاکوؤں نے 8شہریوں سے لاکھوں لوٹ لئے

نواب ٹاؤن :بیٹے نے مبینہ طور پر 80سالہ ماں قتل کر دی

سائبر فراڈ میں ملوث اوڈ گینگ کیخلاف کارروائیاں،27 ملزم گرفتار

گھریلو جھگڑوں پر 2 خودکشیاں کاہنہ میں 50سالہ شخص نے شہ رگ کاٹ لی

چونیاں :موٹرسائیکلوں میں تصادم 2افراد جاں بحق ،ایک زخمی

جواں سالہ لڑکی کو مبینہ طور پر زیورات موبائل فون اور نقدی سمیت اغواکرلیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak