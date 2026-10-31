صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوتھا ٹی ٹونٹی:نیوزی لینڈ نے بھارت کو 87 رنز سے شکست دے دی

  • کھیلوں کی دنیا
چوتھا ٹی ٹونٹی:نیوزی لینڈ نے بھارت کو 87 رنز سے شکست دے دی

آکلینڈ (سپورٹس ڈیسک )نیوزی لینڈ نے چوتھے ٹی ٹونٹی میچ میں بھارت کو 97 رنز سے شکست دے دی۔

آکلینڈ میں ٹاس ہار کر نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7وکٹوں کے نقصان پر 259رنزبنائے ،گلین فلپس نے 49 گیندوں پر 107 اور مائیکل بریسویل نے 25 گیندوں پر 65 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلیں۔ بھارتی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 172 رنز بنا سکی، تلک ورما 35رنزبناکر ٹاپ سکورررہے ،جیکب ڈفی نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ازدواجی رشتے کو ختم کرنے سے پہلے ایک موقع ضروردیں :احسن خان

بیٹے کی گریجویشن مکمل ،’’جان ریمبو ‘‘خوشی سے نہال

پاریش راول نے اپنے کیریئر کی صرف 11 فلموں کو ’’اچھا‘‘قرار دیدیا

والد کی غیرموجودگی بچوں کیلئے مسائل کا باعث :سنیتا مارشل

شاہد کپور بچپن میں اپنے بھائی ایشان کھیترکے ڈائپر تبدیل کرتے رہے

حمیرا چنا کی گاڑی چوری ہوگئی ،مقدمہ درج ،تحقیقات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak