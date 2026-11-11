صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈبلیو ٹی اے فائنلز، سبالینکا کی پہلی کامیابی، کیرولینا موچووا کو ہرایا

  • کھیلوں کی دنیا
ڈبلیو ٹی اے فائنلز، سبالینکا کی پہلی کامیابی، کیرولینا موچووا کو ہرایا

انڈین ویلز(سپورٹس ڈیسک)بیلاروس کی ٹینس سٹار اور عالمی نمبر ٹوٹینس سٹار آریانا سبالینکا نے 2026 ڈبلیو ٹی اے فائنلز میں پہلی کامیابی حاصل کرلی۔

 انہوں نے جمہوریہ چیک کی کیرولینا موچووا کو سخت مقابلے کے بعد 7-6(7-2)اور 5-7سے شکست دے دی۔ سبالینکا نے 1 گھنٹہ 53 منٹ جاری رہنے والے مقابلے میں جمہوریہ چیک کی کیرولینا موچووا کوکے خلاف کامیابی حاصل کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بھارتی اداکار پون کلیان کی اہلیہ کا شادی کے 13سال بعد طلاق کا اعلان

انسان ہمیشہ19سال کا نظر نہیں آ سکتا:کرینہ کپور

حنا الطاف دورانِ پرواز مسلسل گھورنے والے مسافر پر برس پڑیں

شوبز انڈسٹری میں نظامی سطح پر نسلی امتیاز موجود :امبیکا موڈ

امریکا میں شامی گلوکارہ اصالہ نصری کے 60 لاکھ ڈالر کے زیورات چوری

جنسی جرائم،برطانوی اداکار رسل برانڈ کو ساڑھے 10 سال قید

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak