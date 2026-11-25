سلطان اذلان شاہ ہاکی کپ، پاکستان نے کوریا کو ہرا دیا
2 کے مقابلے 3 گولز کئے ،حنان شاہد کے دو گول ،ایونٹ میں تیسری کامیابی
ایپوہ (سپورٹس ڈیسک)سلطان اذلان شاہ ہاکی کپ میں پاکستان نے جنوبی کوریا کو دلچسپ مقابلے کے بعد 2 کے مقابلے میں 3 گولز سے شکست دے دی۔ ملائشیا کے شہر ایپوہ میں جاری سلطان اذلان شاہ ہاکی کپ میں پاکستان نے تیسری کامیابی حاصل کرلی۔ پاکستان کی جانب سے حنان شاہد نے دو اور رانا وحید اشرف نے ایک گول کیا۔ رانا وحید اشرف نے پانچویں منٹ میں گول کرکے قومی ٹیم کو برتری دلائی جبکہ حنان شاہد نے 23 ویں منٹ میں گول کرکے پاکستان کی برتری دوگنی کردی۔
جنوبی کوریا نے 35 ویں منٹ میں گول کرکے پاکستان کی برتری کم کی جبکہ حنان شاہد نے 53 ویں منٹ میں اپنا دوسرا اور پاکستان کا تیسرا گول کردیا۔ جنوبی کوریا نے آخری منٹ میں پنالٹی کارنر پر اپنا دوسرا گول کیا اور میچ کا اختتام اسی 2-3 کے سکور کے ساتھ ہوا۔ پاکستان کے تینوں گول فیلڈ گول تھے ۔پاکستان نے ایونٹ میں اب تک چار میچز کھیلے، تین میں کامیابی اور ایک میں شکست ہوئی۔ پاکستان ہاکی ٹیم 9 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر تیسرے نمبر پر ہے۔
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