صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین،بے روزگار نوجوان پیسے دیکر دفتر جانے لگنے

  • عجائب دنیا
چین،بے روزگار نوجوان پیسے دیکر دفتر جانے لگنے

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں بے روزگار نوجوانوں میں پیسے دے کر فرضی دفاتر میں بیٹھنے کا رجحان بڑھتا جارہا ہے ۔۔

بے روزگاری کا شکار نوجوان گھروں میں بیکار بیٹھنے کے بجائے پیسے دے کر ایک فرضی آفس میں جا کر بیٹھتے ہیں جہاں کمپیوٹر، انٹرنیٹ، میٹنگ رومز اور چائے کے وقفے تک سب کچھ ایک اصلی دفتر جیسا ہوتا ہے ۔ڈونگ گوان شہر کے 30 سالہ شوئی ژو نے بھی اپریل میں یہ ‘ملازمت’ شروع کی جس کے لیے وہ روزانہ 30 یوان ادا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ 5 دیگر افراد بھی ایسے ہی فرضی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ژو کا کہنا ہے کہ ‘یہ بہت خوشی کی بات ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سب ایک ٹیم کا حصہ ہیں ۔یہ کاروبار اب شینزین، شنگھائی، نانجنگ، ووہان، چینگدو اور کنمنگ جیسے بڑے شہروں میں بھی پھیل چکا ہے ۔ کچھ لوگ یہاں بیٹھ کر نوکری ڈھونڈتے ہیں اور کچھ اپنے سٹارٹ اپ آئیڈیاز پر کام کرتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

چین پر اضافی امریکی ٹیرف مزید 90 روز کیلئے موخر

بھارت مغربی دریاؤں کا پانی چھوڑے ثالثی عدالت، پاکستان کا خیرمقدم

سپین :یوسف رضاگیلانی کے بیٹے سے ڈکیتی ،ایک کروڑ 85 لاکھ کی گھڑی چھن گئی

الیکشن کمیشن کیخلاف مارچ،راہول سمیت کئی رہنما گرفتار و رہا

بنگلہ دیش:شیخ حسینہ اور خاندان کے خلاف بدعنوانی کے 3مقدمات ،سماعت شروع

کمیونٹی پر تشدد، نفرت انگیز حملے ،آئرلینڈ میں بھارتی ثقافتی جشن منسوخ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak