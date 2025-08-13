مریخ پر ناسا نے عجیب ساخت کا پتھر دریافت کرلیا
نیو ایرک(نیٹ نیوز)ناسا کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مریخ پر موجود ان کی خلائی گاڑی (روور) نے ایک ایسا پتھر دریافت کیا ہے جس کی ساخت بالکل سمندری مرجان جیسی دکھائی دیتی ہے ۔۔
یہ پتھر ممکنہ طور پر قدیم پانی کی موجودگی یا معدنی عمل کا نتیجہ ہو سکتا ہے کیونکہ مریخ پر قدیم زمانوں میں پانی کی موجودگی کے شواہد پہلے بھی مل چکے ہیں۔ماہرین کے مطابق اس طرح کی ساخت عام طور پر معدنی جمع شدگی یا جیولوجیکل کرسٹل گروتھ سے بنتی ہے ۔اگر یہ واقعی پانی سے بننے والے معدنیات پر مشتمل ہے تو یہ مریخ پر ماضی میں مائیکروبیل لائف کے لیے سازگار ماحول کا اشارہ ہو سکتا ہے ۔ اس کی درست نوعیت جانچنے کے لیے کیمیائی تجزیہ اور مائیکروسکوپک امیجنگ کی جارہی ہے ۔یہ دریافت مریخ پر ممکنہ حیاتیاتی آثار کی تلاش میں ایک اور دلچسپ قدم سمجھا جا رہا ہے ۔