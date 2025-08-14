صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوڑا شادی کے اخراجات کیلئے شادی کے ٹکٹ بیچنے لگا

  • عجائب دنیا
جوڑا شادی کے اخراجات کیلئے شادی کے ٹکٹ بیچنے لگا

لاہور(نیٹ نیوز)یورپ میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا جہاں ایک جوڑے نے اپنی شادی کے اخراجات پورے کرنے کیلئے مہمانوں کو دعوت دینے کے بجائے شادی میں شرکت کے ٹکٹ بیچنا شروع کر دئیے ۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق یورپی جوڑا چاہتا تھا کہ شادی شاندار اور یادگار ہو مگر بجٹ کم ہونے کے باعث انہوں نے یہ تخلیقی حل نکالا۔ہر ٹکٹ کی قیمت مخصوص رکھی گئی تھی جس میں کھانے ، مشروبات اور تقریب کی تفریح شامل تھی۔آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے ان ٹکٹوں کی فروخت شروع کی گئی اور حیرت انگیز طور پر کئی لوگوں نے دلچسپی بھی ظاہر کی حتیٰ کہ کچھ اجنبی افراد نے ٹکٹ خرید بھی لیے ۔یہ آئیڈیا سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا ہے اور یورپ میں یہ ٹرینڈ بنتا جارہا ہے ۔ کچھ لوگوں نے اسے کری ایٹو فنڈ ریزنگ کہا ہے جبکہ کچھ نے اسے شادی کو کاروبار بنانا قرار دیتے ہوئے اس پر تنقید کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

قصور اور گردونواح سے 3خواتین ،5بچوں کواغوا کرلیاگیا

قصور:وارداتوں میں لاکھوں روپے ،زیورات ،سامان غائب

سابقہ رنجش پر شہری کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا

شہری کو لاکھوں روپے مالیت کا بوگس چیک دے دیا

خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنادیا

ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak