جوڑا شادی کے اخراجات کیلئے شادی کے ٹکٹ بیچنے لگا
لاہور(نیٹ نیوز)یورپ میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا جہاں ایک جوڑے نے اپنی شادی کے اخراجات پورے کرنے کیلئے مہمانوں کو دعوت دینے کے بجائے شادی میں شرکت کے ٹکٹ بیچنا شروع کر دئیے ۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق یورپی جوڑا چاہتا تھا کہ شادی شاندار اور یادگار ہو مگر بجٹ کم ہونے کے باعث انہوں نے یہ تخلیقی حل نکالا۔ہر ٹکٹ کی قیمت مخصوص رکھی گئی تھی جس میں کھانے ، مشروبات اور تقریب کی تفریح شامل تھی۔آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے ان ٹکٹوں کی فروخت شروع کی گئی اور حیرت انگیز طور پر کئی لوگوں نے دلچسپی بھی ظاہر کی حتیٰ کہ کچھ اجنبی افراد نے ٹکٹ خرید بھی لیے ۔یہ آئیڈیا سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا ہے اور یورپ میں یہ ٹرینڈ بنتا جارہا ہے ۔ کچھ لوگوں نے اسے کری ایٹو فنڈ ریزنگ کہا ہے جبکہ کچھ نے اسے شادی کو کاروبار بنانا قرار دیتے ہوئے اس پر تنقید کی۔