صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چلی،اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے پتے کی کامیاب سرجری

  • عجائب دنیا
چلی،اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے پتے کی کامیاب سرجری

سانتیاگو(نیٹ نیوز)چلی کے شہر سانتیاگومیں کلینیکل لاس کونڈیس میں ایک غیر معمولی سرجری انجام دی گئی جہاں اے آئی بیسڈ MagneticAssisted Robotic Surgery پلیٹ فارم استعمال کیا گیا۔یہ آپریشن پتّے کی ایک مخصوص سرجری کا تھا جو ایک عام پیچیدہ سرجری ہے۔۔۔

خاص بات یہ ہے کہ اس میں اے آئی روبوٹک کیمرا استعمال کیا گیا جو پوری طرح آٹونومس (خودکار) انداز میں حرکت کرتا رہا۔ اس نے سرجری کے دوران سرجن کے ٹولز کی پوزیشن کو ٹریک کیا اور کیمرے کا زاویہ اپنے آپ ایڈجسٹ کیا۔اس کا مقصد کیمرے کے کنٹرول کی ذمہ داری ایک معاون انسان کی بجائے اے آئی اور روبوٹک نظام پر منتقل کرنا تھی، تاکہ دیکھنے کا زاویہ، تصویر کی مستحکمی وغیرہ زیادہ بہتر ہو، وقفے کم ہوں اور عمل زیادہ مؤثر ہو۔سرجن نے بتایا کہ کیمرا ٹولز کی نقل و حرکت کے مطابق حرکت کرتا رہا یہ پورا عمل شاندار طریقے سے ہوا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور پولیس کا کریک ڈاؤن دو اشتہاری بھائی گرفتار

400 گرام آئس برآمد، منشیات فروش گرفتار

شراب فروش کو گرفتار ، 200لٹر سے زائد شراب برآمد کرلی

زائد والمیعاد زرعی ادویات فروخت کرنیوالے دکاندار پر مقدمہ

شہری کے گھر پر مسلح افراد کی جانب سے مبینہ فائرنگ

غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنیوالے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
رحمتِ زمین کے لیے… دوسرا سیرت فیسٹیول
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پہلے اپنے تضادات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاکستان کیوں نہیں…؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب‘ زرعی ایمرجنسی اور زراعت شماری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
انتخابات سے صرف پانچ ماہ پہلے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حرمین شریفین کی زیارت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak