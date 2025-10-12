دنیا کا سب سے مہنگا برگرمتعارف ،قیمت 31لاکھ روپے
میڈرڈ(نیٹ نیوز)سپین کے شہر ابررا ڈیل مار میں واقع مشہور ریستوران اسادور آؤپا نے دنیا کا سب سے مہنگا اور نایاب برگر متعارف کرادیا ، جس کی قیمت 11 ہزار امریکی ڈالر (تقریباً 31 لاکھ پاکستانی روپے ) رکھی گئی ہے ۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ برگر ہر کسی کیلئے دستیاب نہیں بلکہ اسے صرف ان مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے جنہیں ریستوران کی جانب سے خصوصی دعوت دی جاتی ہے ۔ریستوران کے شیفز کے مطابق اس شاہانہ برگر کی تیاری میں آٹھ سال کی تحقیق اور تجربات شامل ہیں جب کہ اس کی اصلی ترکیب اور اجزاء کو مکمل راز میں رکھا گیا ہے ۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ برگر کی قیمت کسی دکھاوے یا سونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اعلیٰ معیار، نایاب ذائقے اور منفرد کھانے کے تجربے کی بنیاد پر مقرر کی گئی ۔ یہ برگر دنیا بھر کے کھانے کے شوقین افراد کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے ۔