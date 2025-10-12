صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا کا سب سے مہنگا برگرمتعارف ،قیمت 31لاکھ روپے

  • عجائب دنیا
دنیا کا سب سے مہنگا برگرمتعارف ،قیمت 31لاکھ روپے

میڈرڈ(نیٹ نیوز)سپین کے شہر ابررا ڈیل مار میں واقع مشہور ریستوران اسادور آؤپا نے دنیا کا سب سے مہنگا اور نایاب برگر متعارف کرادیا ، جس کی قیمت 11 ہزار امریکی ڈالر (تقریباً 31 لاکھ پاکستانی روپے ) رکھی گئی ہے ۔

 دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ برگر ہر کسی کیلئے دستیاب نہیں بلکہ اسے صرف ان مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے جنہیں ریستوران کی جانب سے خصوصی دعوت دی جاتی ہے ۔ریستوران کے شیفز کے مطابق اس شاہانہ برگر کی تیاری میں آٹھ سال کی تحقیق اور تجربات شامل ہیں جب کہ اس کی اصلی ترکیب اور اجزاء کو مکمل راز میں رکھا گیا ہے ۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ برگر کی قیمت کسی دکھاوے یا سونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اعلیٰ معیار، نایاب ذائقے اور منفرد کھانے کے تجربے کی بنیاد پر مقرر کی گئی ۔ یہ برگر دنیا بھر کے کھانے کے شوقین افراد کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

صباقمر سب سے اچھی اداکارہ ،سلیم معراج کو صائمہ نورکی ڈائیلاگ ڈلیوری پسند

رشتے میں بھروسہ اہم ،دھوکہ کوئی نہیں روک سکتا:رابعہ کلثوم

دپیکا پڈوکون بھارت میں دماغی صحت کی ایمبیسیڈر مقرر

گلوکار ثمر جعفری کیلئے عالمی اعزاز،آرٹسٹ پروگرام میں شامل

بیٹے کی چوسنی منہ میں دبا لی،شگفتہ اعجاز کی بیٹی حیا تنقید کی زد میں

سوشل میڈیا فالورز کی بنیاد پر کاسٹ غلط رجحان :ندا ممتاز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
افغان،بھارت معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذرا سنبھل کے چلنے کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
لندن کی ایک رات
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قومی بقا اور اندرونی تقسیم کا چیلنج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کو نوبیل پرائز کیوں نہیں ملا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آر ایس ایس کی دہشت گردانہ تاریخ کے سو برس
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak