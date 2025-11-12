صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اون کی ٹوپیوں پر یہ گیند نما پھندنا کیوں بنایا جاتا ہے

اون کی ٹوپیوں پر یہ گیند نما پھندنا کیوں بنایا جاتا ہے

لاہور(نیٹ نیوز)موسم سرما کے دوران زیادہ تر لوگ اور بالخصوص بچے ایسی ٹوپیاں پہننا زیادہ پسند کرتے ہیں جن پر گیند نما ‘پُھندنا’ بنا ہوتا ہے۔۔۔

انگریزی میں اس طرح کی ٹوپی کو انگلش میں ‘پوم پوم کیپ’ بھی کہا جاتا ہے ۔ اس پھندنے کو ٹوپی کے ڈیزائن کا حصّہ بنانے کا ایک مقصد تھا۔اونی ٹوپی پر پھندنا بنانے کی تاریخ صدیوں پرانی ہے یہاں تک کہ 8ویں صدی کے ایک مجسمے میں بھی اس طرح کی ٹوپی کو دیکھا گیا۔مگر پرانے دور میں ٹوپی کے اوپر بنے ہوئے پھندنے کا سائز اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا یہ تبدیلی 18ویں صدی میں آئی۔ فرانسیسی ملاح ان ٹوپیوں کا استعمال کرتے تھے تاکہ ان کے سروں کو بحری جہازوں کے کیبن سے تحفظ مل سکے کیونکہ ان کی چھت بہت نیچی ہوتی تھیں اور ملاحوں نے ہی اپنے سر کو تحفظ فراہم کرنے کیلئے اس پھندنے کے سائز کو بڑھایا تھا اور اس وقت سے لے کر آج تک ان ٹوپیوں کو اسی شکل میں استعمال کیا جا رہا ہے ۔ 

 

