فرانسیسی ڈیئر ڈیول کا 16 مقامات پر بنجی جمپنگ کا ریکارڈ

پیرس(نیٹ نیوز)فرانس کے ایک ڈیئر ڈیول نے بنجی جمپنگ میں ایک اور گنیز ورلڈ ریکارڈ حاصل کر لیا۔ انہوں نے آٹھ سالوں میں 16 مختلف کمرشل بنجی جمپنگ مقامات پر چھلانگ لگائی اور اپنا دوسرا ریکارڈ قائم کیا۔۔۔

 فرانسوا-ماری ڈبون نے سب سے زیادہ کمرشل بنجی جمپنگ سائٹس پر چھلانگیں لگا کر دوسرا گنیز ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے ۔وہ 16 مقامات آسٹریا کا روپرٹ ہرنر بنجی جمپنگ،کینیڈا کے گریٹ کینیڈیئن بنجی اور وِسٹر بنجی،ڈنمارک کا بنجی جمپ کوپن ہیگن، فن لینڈ کا اسکائی بریکرز،میکسیکو کے بنجی ٹیکیس، آئی بی او ایڈونچرز اور وائلڈ کینیون،نیپال کا دی لاسٹ ریزورٹ،ناروے کا ٹیلی مارک آپلیوئلسر،جنوبی افریقہ کا بلوک رانس بنجی،سویڈن کا بنجی ایس ٹی ایچ ایل ایم،سوئٹزرلینڈ کا 007 بنجی ورزااسکا، برطانیہ کا ہائی لینڈ فلنگ بنجی اور یو کے بنجی کلب، زمبیا کا شیئر واٹر بنجی ہیں۔

 

