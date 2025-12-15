قدیم رومی افسروں اور بھارتی بندروں میں تعلق کا انکشاف
قاہرہ(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مصر میں رہنے والے رومی فوجی افسر دولت کی نمائش کیلئے بھارت سے منگائے پالتو بندر رکھا کرتے تھے۔
محققین نے مصر کے مغربی ساحل میں واقع قدیم بندرگاہ بیرینیک میں موجود قبرستان سے ملنے والی بندروں کی باقیات سے متعلق بتایا ہے کہ ان کا تعلق پہلی دوسری صدی عیسوی سے ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اعلیٰ عہدے پر فائز رومی ملٹری افسر اس علاقے میں رہا کرتے تھے ۔بندروں کی ہڈیوں کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ یہ زیادہ تر بندروں کا تعلق بھارت سے تھا، جو کہ بھارت سے رومی مصر تک زندہ جانوروں کی تجارت کا پہلا طبعی ثبوت ہے ۔جرنل رومن آرکیالوجی میں شائع تحقیق میں سائنس دانوں نے لکھا کہ بیرینیک میں دفن بندروں کی یہ نسل جانوروں ایک منظم تجارت کا پہلا واضح ثبوت ہے۔