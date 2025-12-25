صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوزیمپک صارفین کیلئے ریسٹورنٹس میں ’منی میلز‘ کا ٹرینڈ

  • عجائب دنیا
اوزیمپک صارفین کیلئے ریسٹورنٹس میں ’منی میلز‘ کا ٹرینڈ

نیویارک(نیٹ نیوز)نیویارک کے ریسٹورنٹس میں ایک نیا اور دلچسپ فوڈ ٹرینڈ سامنے آرہا ہے ، جہاں وزن کم کرنے والی دوا اوزیمپک استعمال کرنے والوں کے لیے کھانوں کے حصے جان بوجھ کر چھوٹے کر دئیے گئے ہیں۔۔۔

نیویارک میں بعض ریسٹورنٹ اب صرف 8 ڈالر میں ‘‘ٹینی وینی منی میل’’ پیش کر رہے ہیں، جو کم بھوک رکھنے والے افراد کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا ہے ۔نیویارک میں 20 سال سے رہائش پذیر کھانے پینے کی شوقین اور سماجی شخصیت لینا ایکسماکر کا کہنا ہے کہ اوزیمپک شروع کرنے کے بعد ان کی بھوک تقریباً ختم ہوگئی۔ لینا کے مطابق وہ اب بھی دوستوں کے ساتھ ڈنر کا حصہ بننا چاہتی تھیں، مگر بڑی پلیٹس ان کے لیے ممکن نہیں رہیں۔ ایسے میں مین ہیٹن کے ریسٹورنٹ Le Petit Village نے ان کے لیے آسانی پیدا کی، جہاں برنچ مینو میں چند آئٹمز کے آدھے سائز متعارف کروا دئیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج، مندی، 55 فیصد حصص کی قیمتیں گرگئیں

ڈالر مسلسل تنزلی کا شکار، سونا 2 ہزار روپے مزید مہنگا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 62 ارب کے 86271 سودے

ماہ رمضان میں آٹے کی قلت، قیمتیں بڑھنے کا خدشہ

پی آئی اے کی نجکاری سے خزانہ مستقل خسارے سے بچ گیا، میاں زاہد

وفاقی چیمبر کی پی آئی اے کے کامیاب بولی دہندہ عارف حبیب گروپ کو مبارکباد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak