صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسمان پر6سیاروں کا بہترین نظارہ کرنا پسند کریں گے

  • عجائب دنیا
آسمان پر6سیاروں کا بہترین نظارہ کرنا پسند کریں گے

لندن(نیٹ نیوز)ایک نایاب اور منفرد خلائی نظارہ آپ کا منتظر ہے ، خاص طور پر سیاروں کو دیکھنے کے شوقین افراد کو یہ ضرور پسند آئے گا۔فروری میں آپ 6 سیاروں کو آسمان پر دیکھ سکیں گے ۔

اس طرح نظارے کے لیے پلانیٹ پریڈ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اور 6 سیارے رات کے وقت آسمان پر کچھ دنوں تک نظر آئیں گے ۔اس دوران آپ عطارد، مشتری، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون کو دیکھ سکیں گے اور نظام شمسی کا بس ایک سیارہ مریخ اس انوکھی پریڈ میں موجود نہیں ہوگا۔شمالی نصف کرے میں فروری کے آخری ہفتے میں سیاروں کی اس پریڈ کا بہترین نظارہ کیا جاسکے گا۔البتہ اس کے لیے ٹیلی سکوپ کی ضرورت ہوگی کیونکہ زیادہ تر سیارے اس وقت نظر آئیں گے جب سورج مکمل غروب نہیں ہوا ہوگا۔ فروری کے بعد اپریل (5 سیارے ) اور پھر اگست (6 سیارے ) میں آپ سیاروں کو آسمان پر دیکھ سکیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

حنا رضوی نے مردوں کی بیوفائی ظاہر کرنیوالی عادات کا بتا دیا

یہ انکل کون ہیں،ترک اداکارہ کا شاہ رخ کی ویڈیو پر ردِعمل

پاکستانی معاشرے میں بڑھتے طبقاتی فرق پر زینب قیوم کا اظہار تشویش

ریچل میک ایڈمز کو ہالی ووڈ واک آف فیم سٹار عطا کیا گیا

کیٹی پیری کیجسٹن ٹروڈو کیساتھ ورلڈ اکنامک فورم میں انٹری

کیا عام پاکستانی آن لائن بھارتی شاپنگ کرسکتا ہے :خالد انعم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak