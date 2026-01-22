آسمان پر6سیاروں کا بہترین نظارہ کرنا پسند کریں گے
لندن(نیٹ نیوز)ایک نایاب اور منفرد خلائی نظارہ آپ کا منتظر ہے ، خاص طور پر سیاروں کو دیکھنے کے شوقین افراد کو یہ ضرور پسند آئے گا۔فروری میں آپ 6 سیاروں کو آسمان پر دیکھ سکیں گے ۔
اس طرح نظارے کے لیے پلانیٹ پریڈ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اور 6 سیارے رات کے وقت آسمان پر کچھ دنوں تک نظر آئیں گے ۔اس دوران آپ عطارد، مشتری، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون کو دیکھ سکیں گے اور نظام شمسی کا بس ایک سیارہ مریخ اس انوکھی پریڈ میں موجود نہیں ہوگا۔شمالی نصف کرے میں فروری کے آخری ہفتے میں سیاروں کی اس پریڈ کا بہترین نظارہ کیا جاسکے گا۔البتہ اس کے لیے ٹیلی سکوپ کی ضرورت ہوگی کیونکہ زیادہ تر سیارے اس وقت نظر آئیں گے جب سورج مکمل غروب نہیں ہوا ہوگا۔ فروری کے بعد اپریل (5 سیارے ) اور پھر اگست (6 سیارے ) میں آپ سیاروں کو آسمان پر دیکھ سکیں گے ۔