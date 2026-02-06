صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روس : بیک وقت ایک چاند 4 جگہوں پر دیکھ کر شہری حیران

  • عجائب دنیا
روس : بیک وقت ایک چاند 4 جگہوں پر دیکھ کر شہری حیران

ماسکو(نیٹ نیوز)روس میں آسمان پر بیک وقت ایک ہی چاند 4 جگہوں پر دیکھ کر شہری حیران رہ گئے۔

یہ منظر 1 اور 2 فروری کی رات روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کے رہائشیوں نے دیکھا اور اسے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرلیا۔ماہرین فلکیات کے مطابق آسمان پر نظر آنے والے اس حیرت انگیز نظارے کو ‘مون ڈوگ’ کہا جاتا ہے۔ روس میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی انتہائی نیچے ہونے کی وجہ سے فضا میں برف کے کرسٹلز بن گئے تھے جب چاند کی روشنی برف کے ان کرسٹلز سے گزری تو روشنی کے اضطراب سے ایک ہی چاند 4 جگہوں پر نظر آیا۔ یہ مکمل طور پر قدرتی عمل ہے اور ایسا صرف مخصوص موسمی حالات میں نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں 4 نہیں بلکہ ہمیشہ کی طرح صرف 1 ہی چاند تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ
Dunya Bethak