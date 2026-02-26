صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھانے میں اضافی نمک سے ڈپریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے

  • عجائب دنیا
کھانے میں اضافی نمک سے ڈپریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے

بیجنگ(نیٹ نیوز)سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کھانے میں اضافی نمک شامل کرنے سے ڈپریشن لاحق ہونے کے خطرات ایک چوتھائی تک بڑھ جاتے ہیں۔

چینی سائنسدانوں نے 15,000 سے زائد بالغ افراد کی غذائی عادات کا جائزہ لیا جس سے یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ زیادہ مقدار میں نمک استعمال کرتے تھے ان میں ڈپریشن کا خطرہ 26 فیصد زیادہ تھا۔تاہم ان کا کہنا تھا کہ نمک کا زیادہ استعمال اس حیاتیاتی نظام کو حد سے زیادہ متحرک کر سکتا ہے جو جسم کے تناؤ کے ردعمل کو منظم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں سٹریس ہارمونز کی ضرورت سے زیادہ پیداوار ہوتی ہے۔ گوانگ ڈونگ پروونشل پیپلز ہسپتال کے محققین جرنل نیوٹریشنل نیوروسائنس میں تحریر کے بارے میں بتایا کہ کھانے کی میز پر بار بار نمک شامل کرنے اور ڈپریشن کے خطرے کے درمیان نمایاں مثبت تعلق پایا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی
Dunya Bethak