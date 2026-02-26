صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وائرل تصویر لوگوں کے ذہن گھمانے کا باعث بن گئی

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)تصویر کو دیکھیں، آپ کو کیا نظر آرہا ہے ؟نظروں کو دھوکا دینے والی یہ تصویر انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی ہے اور ان کے دماغوں کو گھمانے کا باعث بنی ہے۔

اسے ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو میں شیئر کیا گیا تھا اور لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اس تصویر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ویڈیو کو اب تک لاکھوں بار دیکھا جاچکا ہے اور بیشتر افراد کو دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آتا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے کیا چیز ہے ۔بس وہ گلابی اور سنہری رنگوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں اور ان کا دماغ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیا چیز ہے ۔بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ گلابی رنگ کا سلائم (slime) ہے ۔مگر بہت زیادہ غور کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں یہ کیا چیز ہے ۔ چلیں ہم ہی بتا دیتے ہیں یہ درحقیقت کھانے والے کانٹے یا فورک ہیں جو ایک گلابی رنگ کے نیپکن پر رکھے ہوئے ہیں۔

