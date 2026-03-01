صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
برازیلیا(نیٹ نیوز) برازیل میں دو کتوں کے حملے کا شکار بننے والے شخص کو اس کی پتلون کی جیب میں رکھے موبائل نے بچا لیا۔برازیل کے شہر کاسکیول سے تعلق رکھنے ولے رینالڈو نے حملے سے متعلق بتایا کہ وہ اپنی نوکری سے واپس گھر جا رہے تھے جب دو کتوں نے ان کا راستہ روکا۔

 اس سے پہلے وہ خطرے کا ادراک کرتے کتے ان پر حملہ کر چکے تھے ۔انہوں نے بتایا کہ ایک کتے نے ان کی گردن پر حملہ کیا جس کو انہوں نے مار کر ہٹایا۔ پھر اس نے ٹانگ پر کاٹنے کی کوشش کی لیکن اس کے جبڑے میں ان کا فون آگیا اور اس کی بیٹری پھٹ گئی۔ یہ معاملہ خطرناک تھا لیکن اس نے میری زندگی بچا لی۔رینالڈو نے بتایا کہ انہوں نے فون 20 دن پہلے ہی لیا تھا،اسے فون کے ضائع ہونے کاکوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ اسکی زندگی بچ گئی ہے ۔

 

