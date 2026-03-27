کھانا بنانا بوڑھے افراد کو ڈیمیشنیا سے بچا سکتا ہے
لاہور(نیٹ نیوز)ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گھر پر کھانا بنا کر کھانا بوڑھے لوگوں میں ڈیمیشنیا کے خطرات کو کم کر سکتا ہے۔
بوڑھے افراد کا وقت کے ساتھ گھر پر کھانا بنانے کے بجائے فروزن غذاؤں اور مائیکرو ویو کے کھانوں پر انحصار بڑھ جاتا ہے، بالخصوص جب انہیں ذہنی مسائل سامنا ہو۔ لیکن جاپان میں محققین کو ایک مطالعے میں معلوم ہوا ہے کہ بوڑھے افراد کے لیے کھانا بنانے کا عمل صرف جسمانی سرگرمی نہیں بلکہ دماغی سرگرمی بھی ہے ۔در حقیقت یہ عمل ڈیمینشیا کے خطرات کو 30 فی صد تک کم کر سکتا ہے اور نو آموز کھانا بنانے والوں میں خطرات 70 فہ صد تک کم ہو سکتے ہیں۔محققین کے مطابق تحقیق میں باقاعدگی سے کھانا بنانے والے افراد میں ڈیمینشیا کے خطرات میں کم پائے گئے جبکہ کھانا بنانے کا زیادہ فائدہ ان کو ہوا جن میں کھانا بنانے کی صلاحیتیں کم تھیں۔