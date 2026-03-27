کھانا بنانا بوڑھے افراد کو ڈیمیشنیا سے بچا سکتا ہے

  • عجائب دنیا
کھانا بنانا بوڑھے افراد کو ڈیمیشنیا سے بچا سکتا ہے

لاہور(نیٹ نیوز)ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گھر پر کھانا بنا کر کھانا بوڑھے لوگوں میں ڈیمیشنیا کے خطرات کو کم کر سکتا ہے۔

بوڑھے افراد کا وقت کے ساتھ گھر پر کھانا بنانے کے بجائے فروزن غذاؤں اور مائیکرو ویو کے کھانوں پر انحصار بڑھ جاتا ہے، بالخصوص جب انہیں ذہنی مسائل سامنا ہو۔ لیکن جاپان میں محققین کو ایک مطالعے میں معلوم ہوا ہے کہ بوڑھے افراد کے لیے کھانا بنانے کا عمل صرف جسمانی سرگرمی نہیں بلکہ دماغی سرگرمی بھی ہے ۔در حقیقت یہ عمل ڈیمینشیا کے خطرات کو 30 فی صد تک کم کر سکتا ہے اور نو آموز کھانا بنانے والوں میں خطرات 70 فہ صد تک کم ہو سکتے ہیں۔محققین کے مطابق تحقیق میں باقاعدگی سے کھانا بنانے والے افراد میں ڈیمینشیا کے خطرات میں کم پائے گئے جبکہ کھانا بنانے کا زیادہ فائدہ ان کو ہوا جن میں کھانا بنانے کی صلاحیتیں کم تھیں۔

جرم و سزا کی دنیا

6 مبینہ مقابلے، 4 ڈاکوئوں سمیت 5 ہلاک، پولیس اہلکار اور 4 ملزم زخمی

کاہنہ :پولیس تشدد سے شہری ہلاک، لواحقین کا احتجاج

راولپنڈی : ہوائی فائرنگ کرنیوالی دلہن گر فتار

پارکنگ سے ڈیڑھ کروڑ مالیتی گاڑی، گھر سے 70لاکھ چوری

اوباش افراد نے لڑکی کو اغواکرلیا

6 نادہندہ ریسٹورنٹس کو سیل کردیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بھارت کا ہنری کسنجر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شکایتیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
خوفناک جنگ کی جانب پیش قدمی؟
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
تبدیل ہوتا عالمی منظر نامہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
بدلہ پور
آصف عفان
امیر حمزہ
خبردار! یہود کا نقشِ قدم!
امیر حمزہ
