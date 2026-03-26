محمد اظہارالحق
تلخ نوائی
محمد اظہارالحق
تاریخ اشاعت     2026-03-26
ایک دن گاؤں میں

اب کے گاؤں کئی ماہ بعد جانا ہوا۔ تیل کے کئی کنویں کامیابی سے چل رہے ہیں۔ گاؤں کے بالکل پاس‘ کھیتوں کے درمیان‘ ایک فلک بوس‘ مینار نما مشین دیکھ کر معلوم ہوا کہ مزید کھدائیاں اور تلاش جاری ہے۔
یہ ساٹھ باسٹھ سال پہلے کی بات ہے۔ میں گیارہویں بارہویں جماعت میں پڑھتا تھا اور گرما کی تعطیلات میں گاؤں آیا ہوا تھا۔ میں اور وہ عمر رسیدہ‘ تہمد پوش شخص‘ جو میرے دادا تھے اور جن کی زندگی فقہ اور فارسی ادب کی تدریس میں گزری تھی‘ گاؤں سے باہر ایک پہاڑی پر کھڑے تھے۔ سامنے گاؤں تھا اور گاؤں کے پار دور حدِ نظر تک ایک وسیع و عریض منظر! ان کی نظر اس منظر پر تھی۔ انہوں نے ایک بات کہی‘ آہستہ‘ نرم جیسے مجھ سے نہیں اپنے آپ سے کہہ رہے ہوں ''یہ ساری زمین کشتی نما ہے‘ اس کے نیچے تیل ہے‘ جو منطقہ کشتی نما ہو‘ وہاں تیل ہوتا ہے‘‘۔ چند برس بعد وہ دنیا سے اٹھے اور سعدی اور نظامی سے جا ملے۔ میں تعلیم سے فارغ ہوا۔ ملازمت کے مراحل طے کیے۔ بچوں کی شادیاں کیں۔ ریٹائر ہوا۔ پوتوں‘ نواسوں‘ پوتیوں‘ نواسیوں کی نعمت سے نوازا گیا۔ اس بات کو جو تہمد پوش سکالر نے اُس گرم شام پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہی تھی‘ باون تریپن برس گزر گئے۔ نصف صدی سے زیادہ! یہاں تک کہ 2017ء کے اکتوبر کا تیرہواں دن آیا جب اُس وقت کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی‘ اور والی ٔ پنجاب شہباز شریف رفقا اور معاونین کے ہمراہ مرحوم تہمد پو ش کے گاؤں جھنڈیال میں پہنچے اور تیل اور گیس کے ایک عظیم الشان ذخیرے کا افتتاح کیا۔ اس ذخیرے میں ماہرین کے تخمینے کی رُو سے دو کروڑ تیس لاکھ بیرل تیل اور دو سو بانوے ارب کیوبک فٹ گیس موجود ہے۔ یہ پہلا کنواں تھا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی کنویں دریافت ہوئے۔ پرسوں جب یہ لکھنے والا اپنے گاؤں پہنچا اور ایک اور فلک بوس مینار نما مشین کو زمین کھودتے دیکھا تو تہمد پوش بابے کی بات یاد آ گئی۔ نہیں معلوم کشتی نما شکل والی بات سے آج کے ماہرین اتفاق کریں گے یا نہیں مگر بات یہ ہے کہ علم کی اَن گنت سمتیں ہیں‘ آگہی کی بے شمار صورتیں ہیں اور عرفان کے لاتعداد پہلو ہیں ''اور ہر ایک دانا سے بڑھ کر دوسرا دانا ہے‘‘۔ (یوسف: 76)۔
گاؤں جانے کے بعد پہلا فریضہ قبرستان کی زیارت ہے‘ ایک دردناک فریضہ!! ایک زمانہ تھا کہ قبرستان میں راکھا ہوتا تھا۔ اس کی جھونپڑی قبرستان ہی میں ہوتی تھی جہاں وہ رات دن رہتا تھا۔ قبروں کے درمیان اور اردگرد موجود خود رَو گھاس کو کاٹتا تھا۔ صفائی کا خیال رکھتا تھا۔ اب زمانہ اور ہے۔ اب اس اناج کیلئے کوئی نہیں کام کرتا جو ہر چھ ماہ بعد فصل اترتے وقت مزدوری کے طور پر ملتا تھا۔ اب کیش کا دور ہے۔ بزرگوں کی قبروں پر جا کر احساس ہوتا ہے کہ وقت بہت سا گزر چکا۔ جو ہم پر جان چھڑکتے تھے اور ہمیں اپنے پروں میں چھپا کر آلامِ زمانہ سے محفوظ رکھتے تھے‘ وہ زمین کے نیچے جا کر لمبی نیند سو گئے۔ ہمیں زمانے کی کڑکتی‘ چلچلاتی دھوپ میں برہنہ سر چھوڑ گئے۔ پھر ہمارے بچوں نے ہمارے زیر زمین جانے کا انتظار نہ کیا اور کرۂ ارض پر بکھرے دور کے دیاروں میں جا بسے:
اولاد میری سات سمندر کے اس طرف
اجداد میرے خاک کے نیچے پڑے ہوئے
اب وہ رنگین چیتھڑے بھی نہیں نظر آتے جو قبرستان میں درختوں پر لٹکے ہوتے تھے۔ اب قبرستان میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم یا اہل القبور! کوئی نہیں کہتا۔ قبروں کے سرہانے بیٹھ کر تلاوت کرنے کا رواج بھی تقریباً ختم ہو چکا۔ بے شک انسان خسارے میں ہے اور اس نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ جہاں جانا ہے وہاں جانے سے پہلے بھی کبھی کبھار کچھ وقت گزارا جائے کہ عادت پڑے اور یاد رہے کہ کوٹھی‘ کار کو چھوڑ کر آخر کار یہیں آنا ہے۔ راکھے کا دور لد گیا۔ اب قبرستان میں لمبی لمبی گھاس ہے۔ قبروں کے درمیان پائی جانے والی پتلی پگڈنڈیاں غائب ہو چکیں۔ بہت سی قبریں دھنس چکیں‘ بہت سی دھنسنے کے عمل سے گزر رہی ہیں:
وہ گھاس اگی ہے کہ کتبے بھی چھپ گئے اظہارؔ
نہ جانے آرزوئیں اپنی دفن کی تھیں کہاں!
نوجوان جو گاؤں میں ملاقات کرتے ہیں ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کس کے بیٹے ہو؟ وہ بتاتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ اس کے خاندان سے کتنے قریبی تعلقات تھے۔ ان کے ماں باپ‘ دادا دادی کا تذکرہ کرتا ہوں اور انہیں وہ باتیں بتاتا ہوں جن کا انہیں علم نہیں! گاؤں میں گزارے ہوئے وقت کے درمیان حال کا زمانہ غائب ہو جاتا ہے۔ پتا ہی نہیں چلتا اور اچانک محسوس ہوتا ہے کہ ماضی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جو گزر گئے ان کے چہرے آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتے ہیں۔ جہاں مکان ہیں وہاں پہلے درخت تھے اور میدان! جہاں سڑک ہے وہاں پہلے مٹی کے سرخ ٹیلے تھے۔ مگر یہ کیسا ماضی ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے مگر ادھورا ہے۔ وہ خواتین کہاں ہیں جو پانی کے تین تین‘ چار چار گھڑے سر پر رکھے گلیوں میں چلتی تھیں۔ وہ ماسیاں‘ دادیاں‘ نانیاں کیوں نہیں نظر آرہیں جو راہ چلتے روک کر سر پر ہاتھ رکھتی تھیں‘ کندھے تھپتھپاتی تھیں اور کہتی تھیں ''میرا پتر آیا ہے‘ میں صدقے قربان!‘‘ یہ کیسا گاؤں ہے جہاں ایک شخص بھی تہمد میں نہیں نظر آرہا۔ جہاں مٹی کے پیالے میں چاٹی کی لسی کے بجائے کولا کی بوتل سامنے لا رکھتے ہیں۔ وہ درخت کہاں گیا جس کے نیچے چراغ والی قبر تھی اور جس کے تنے کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوما جاتا تھا۔ یہ دھول اڑاتی گاڑیاں کہاں سے آ گئیں۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ مسافر کہاں چلے گئے جو میلوں پیدل سفر کرتے تھے۔ وہ گھڑ سوار کیوں نہیں دکھائی دے رہے جو گاؤں کی گلیوں سے ہوتے ہوئے دوسرے گاؤں کا رخ کر رہے ہوتے تھے!
میں پوچھتا ہوں فلاں کا کیا حال ہے۔ بتایا جاتا ہے اب وہ چل پھر نہیں سکتا اور گھر ہی میں ہوتا ہے۔ فلاں کہاں ہے؟ بتایا جاتا ہے وہ قصبے میں مکان بنا کر وہاں جا بسا ہے۔ گاؤں والا گھر اس کا مقفل ہے۔ فلاں کہاں ہے؟ وہ شہر میں بیٹے کے ہاں منتقل ہو گیا ہے۔ اب موت یا شادی پر ہی گاؤں آتا ہے۔ فلاں کہاں ہے؟ وہ زمین کے نیچے جا سویا ہے۔ میرا بچپن کا دوست سباج گاؤں سے باہر اپنی ڈھوک میں رہتا ہے۔ میں اسے جا کر ملتا ہوں۔ وہ گلے لگاتا ہے۔ پھر اپنے بڑے بڑے کھردرے ہاتھوں سے مصافحہ کر کے شکوہ کرتا ہے آپ تو گاؤں کو بھول ہی گئے۔ اتنے عرصہ کے بعد چکر لگایا ہے۔ میں اسے کس طرح بتاؤں کہ ٹھیک ہے میں لمبے وقفوں کے بعد آتا ہوں مگر گاؤں کو بھول کیسے سکتا ہوں۔ گاؤں تو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی بہانے گاؤں یاد آتا ہے۔ سوؤں تو خواب میں گاؤں کی گلیوں میں چلتا ہوں اور ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو اَب زندہ ہی نہیں! بچوں اور ان کے بچوں کو کیسے بتاؤں کہ میرے اندر ایک اور دنیا بسی ہے۔ ایک اور جہان آباد ہے۔ اب بھی بکریاں چراتا ہوں۔ اب بھی گائے کیلئے گتاوا بناتا ہوں‘ اب بھی گھوڑی کی پیٹھ پر کمبل ڈال کر اس پر سوار ہوتا ہوں اور اسے گاؤں کے باہر مغربی تالاب میں لے جا کر پانی پلاتا ہوں۔ میں اور بچے اور ان کے بچے شہر میں ایک ہی مکان میں رہتے ہیں مگر میں ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ میں تو گاؤں میں رہتا ہوں۔ آج کے گاؤں میں نہیں! اس گاؤں میں جو پچاس ساٹھ برس پہلے تھا۔ میں گاؤں میں ہوں اور گاؤں مجھ میں ہے!!
یہ جو خاک ہے مرے گاؤں کی مرا خون ہے
مرے خون میں اسی خار و خس کا خمار ہے

