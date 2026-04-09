دوران پرواز بچے کی پیدائش، شہریت کیلئے دلچسپ صورتحال

جمیکا(نیٹ نیوز)کیریبین ملک جمیکا سے امریکی شہر نیویارک کے جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ائیرپورٹ پر جب معمول کی ایک پرواز نے لینڈ کیا تو اس میں ایک اور مسافر کا اضافہ ہوچکا تھا۔

پرواز 4 اپریل کو جمیکا کے شہر کنگسٹن سے روانہ ہوئی تھی اور دوران پرواز خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی مگر اس کے بعد یہ بحث سامنے آئی کہ نومولود کو کس ملک کی شہریت حاصل ہوگی ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کے والدین کے بارے میں تفصیلات نہیں اور یہ بھی معلوم نہیں جب بچے کی پیدائش ہوئی تو طیارہ حقیقت میں کس جگہ پرواز کر رہا تھا۔اگر تو بچے کے والدین میں سے کوئی ایک امریکی شہری ہے تو بچے کو امریکی شہریت حاصل ہوگی۔والدین امریکی نہیں تو بھی امریکی قوانین کے مطابق اگر امریکی فضائی حدود میں پرواز کرنے والے طیارے میں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اسے امریکی شہریت حاصل ہوگی۔

محمد اظہارالحق
گگو منڈی سے تحصیل ہسپتال بوریوالہ تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بے اعتباری کا موسم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
پاکستان زندہ باد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ کے متوقع اور غیر متوقع نتائج … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نوبیل انعام کا اصل حقدار۔ پاکستان
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران کا المیہ اور ہمارا زاویۂ نظر
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak