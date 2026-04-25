بچی کا دادا دادی کی قبروں کو چھوڑ کر جانے سے انکار
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین سے تعلق رکھنے والے ایک بچی نے اپنے دادا دادی کی قبروں کو چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا۔ان دونوں کا انتقال 6 ماہ کے اندر ہوا اور یہ بچی اب کئی بار قبروں کے پاس سوتی ہے۔
اس حوالے سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی جس میں بچی کو قبروں کے پاس دکھایا گیا۔بچی کی عمر ویڈیو میں نہیں بتائی گئی بس یہ دکھایا گیا کہ صوبہ Guizhou کے علاقے Liupanshui میں واقع قبروں کے سامنے یہ بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ویڈیو میں دکھایا گیا کہ یہ بچی کچھ دیر کھڑی ہو جاتی اور کیک کو کھاتی۔جب بچی کے والدین نے وہاں سے واپس گھر چلنے کے لیے زور دیا تو اس نے انکار کردیا اور قبروں کے پاس رکنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سونے کی خواہش ظاہر کی۔بچی کے مطابق اس کی پرورش پیدائش کے بعد دادا دادی نے کی تھی کیونکہ والد روزگار کیلئے مصروف رہتے ہیں جبکہ والدہ کو طبی مسائل کا سامنا ہے۔