صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذیابیطس کے خطرے میں31فیصد تک کمی لانیوالی3 عادات

  • عجائب دنیا
ذیابیطس کے خطرے میں31فیصد تک کمی لانیوالی3 عادات

لاہور(نیٹ نیوز)ایک نئی طبی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ روزمرہ زندگی میں 3 اہم تبدیلیاں لا کر ذیابیطس کے خطرے کو 31 فیصد تک کم کیا جا سکتا ہے۔یہ تحقیق 6 سال تک جاری رہی جس میں 4700 افراد کو شامل کیا گیا۔

تحقیق کے مطابق وہ افراد جنہوں نے متوازن غذا، کیلوریز میں کمی اور جسمانی سرگرمی کو اپنایا، ان میں ذیابیطس کا خطرہ نمایاں حد تک کم دیکھا گیا۔تین اہم تبدیلیوں کے مطابق میڈیٹیرین ڈائیٹ (Mediterranean Diet) اپنائیںاور روزانہ کیلوریز میں معتدل کمی کریں، غذا کے ساتھ ورزش بھی ضروری ہے اور صرف خوراک نہیں بلکہ روزانہ چہل قدمی، ہلکی ورزش اور وزن کم کرنے کی باقاعدہ رہنمائی بھی ذیابیطس کے خطرے کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے ،ان عادات سے ذیابیطس کاخطرہ کم ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا مندی پر اختتام،45ارب خسارہ

چاندی 8034، سونا 475362 روپے تولہ پر مستحکم

مرکنٹائل ایکسچینج میں 30ارب روپے کے سودے

ای ایف یو لائف اورڈسکاؤنٹ ورلڈکی اسٹریٹجک شراکت

پاکستان پام آئل درآمد کرنیوالا چوتھا بڑا ملک بن گیا

اسٹیٹ بینک نے عیدالاضحی کی تعطیلات کا اعلان کردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
خاندان خطرات کی زد میں !
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کس کس بات کا رونا روئیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگل کا قانون
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوام ہی قربانی کا بکرا کیوں؟
افتخار احمد سندھو
اُم ایمن
بنگال میں جمہوریت کی پامالی
اُم ایمن
مفتی منیب الرحمٰن
حاجی کیلئے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak