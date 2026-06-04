صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طبی ماہرین نے پیٹ کی چربی کم کرنیکا آسان نسخہ بتا دیا

  • عجائب دنیا
طبی ماہرین نے پیٹ کی چربی کم کرنیکا آسان نسخہ بتا دیا

لاہور(نیٹ نیوز)غذائی ماہرین کی جانب سے مشورہ دیا گیا ہے کہ ہر کھانے کے بعد مختصر چہل قدمی خون میں شکر کی سطح کم کر کے جسم میں چربی جمع ہونے سے بچا سکتی ہے ۔

 تحقیقی رپورٹس کے مطابق کھانے کے بعد معمول کی رفتار سے چہل قدمی کرنے سے خون میں شکر کی سطح اچانک نہیں بڑھتی جس کے نتیجے میں جسم میں چربی ذخیرہ ہونے کا عمل سست ہو جاتا ہے ۔طبی ماہرین کے مطابق چہل قدمی سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور پیٹ پھولنے کی شکایت کم ہوتی ہے ، خون میں شکر کی سطح متوازن رہتی ہے ، جسمانی میٹابولزم متحرک رہتا ہے جس سے چربی تیزی سے پگھلانے میں مدد ملتی ہے ، گیس اور اپھارے میں کمی آتی ہے ، خون کی گردش اور دل کی صحت بہتر ہوتی ہے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانے کے بعد 10 سے 15 منٹ انتظار کریں، پھر ہلکی یا درمیانی رفتار سے 10 سے 15 منٹ چہل قدمی کریں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ایران کے کویت، بحرین پر جوابی حملے : قشم جزیرے میں ایرانی فوجی تنصیب پر امریکی میزائل داغے گئے، جسکے بعد پاسداران انقلاب نے کویتی ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، 1 ہلاک، 63 افراد زخمی

تجارتی خسارہ 11 ماہ میں 17 فیصد بڑھ گیا، 34 ارب ڈالر تک جاپہنچا

پیپلز پارٹی کے بیشتر تحفظات دور، وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کرنے پر اتفاق

بجٹ میں ریلیف کیلئے اقدامات شامل، برآمدات پر مبنی ترقی کی راہ پر گامزن ہیں : شہباز شریف

وزیراعظم صاحب! شہباز سپیڈ دکھائیں، پہلے بھاشا ڈیم مکمل پھر کوئی اور منصوبہ : بلاول بھٹو

کسان کارڈ سے کاشت کاروں کی قسمت بدل رہی ہے : مریم نواز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak