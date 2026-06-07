کینیڈا :دنیا کا سب سے بڑا ہیومن فوس بال میچ، کاریکارڈ
ٹورنٹو(نیٹ نیوز)کینیڈا کی ریاست اونٹاریو میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کے استقبال کی تیاریاں ایک انوکھے انداز میں شروع ہوگئیں، جہاں دنیا کا سب سے بڑا 'ہیومن فوس بال' میچ کھیل کر ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا گیا۔
اس تاریخی مقابلے میں 254 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ کھیل کے دوران میدان میں بڑی بڑی لوہے کی سلاخیں لگائی گئی تھیں جنہیں پکڑ کر کھلاڑیوں کو ایک ہی قطار میں کھڑے رہنا تھا اور اپنی جگہ سے ہلے بغیر فٹ بال کو سامنے موجود بڑے گول پوسٹ میں ڈالنا تھا۔اونٹاریو کے وزیرِ کھیل نیل لمسڈن نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ‘فٹ بال کا کھیل ٹیم ورک اور جذبے کا نام ہے ، اور گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کی اس کوشش نے ان تمام عناصر کو ایک یادگار اور تفریحی انداز میں زندہ کر دیا۔