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نوجوان خواتین میں شوگر کی تشخیص میں خطرناک اضافہ

  • عجائب دنیا
نوجوان خواتین میں شوگر کی تشخیص میں خطرناک اضافہ

لاہور(نیٹ نیوز) نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ 2017ء سے 2024ء کے درمیان 40 سال سے کم عمر کی خواتین میں ذیابیطس ٹائپ 2 کی تشخیص میں 47 فیصد جبکہ 40 سے 79 سال کی خواتین میں 22 فیصد اضافہ دیکھا گیا ۔

برطانوی جرنل ‘ڈائیبٹیز یوکے ’ میں شائع رپورٹ میں بتایا گیا کہ 7 سال پر مبنی تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ نوجوان مردوں میں یہ شرح 34 فیصد بڑھی ہے ۔ ماہرین کے مطابق کم عمر افراد میں یہ بیماری زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے اور دل کے دورے اور فالج جیسے خطرات جَلد پیدا کر سکتی ہے ۔ حمل کے دوران ہونے والی ذیابیطس اس اضافے کی بڑی وجہ ہے ، اس کیفیت کا شکار خواتین میں بعد کے چند برسوں میں شوگر لاحق ہوجانے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے لیکن نگرانی اور علاج میں واضح کمی پائی گئی ہے ۔ حمل کے دوران ذیابیطس کے بعد 5 سال میں 11 فیصد خواتین میں ابتدائی شوگر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ۔

 

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