صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون نے ساتھ رہنے والی خاتون کے ہونٹ سی دئیے

  • عجائب دنیا
خاتون نے ساتھ رہنے والی خاتون کے ہونٹ سی دئیے

ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان میں پولیس نے ایک خاتون کو اس کے ساتھ رہنے والی ہاؤس میٹ کے ہونٹ سوئی اور دھاگے سے سی دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے ۔

پولیس حکام کے مطابق واقعے کے بعد 42 سالہ متاثرہ خاتون شہر کوگا میں واقع گھر سے فرار ہوکر قریبی دکان پہنچیں اور ایک کاغذ پر ‘براہِ کرم میری مدد کریں’ لکھ کر لوگوں کی توجہ حاصل کی۔بعد ازاں جاپان کے مشرقی صوبے ایباراکی کی پولیس نے 49 سالہ خاتون ماسائے ساکورائی کو حملے کے شبہے میں گرفتار کر لیا۔پولیس کے مطابق ساکورائی 29 جون کو پیش آنے والے واقعے کے وقت متاثرہ خاتون کے ساتھ رہ رہی تھیں اور اسی دوران انہوں نے مبینہ طور پر اپنی ہاؤس میٹ کے ہونٹ سوئی اور دھاگے سے سی دیے ۔ زخمی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزمہ کسی تنازع پر غصے میں آگئی اور میرے ہونٹ سی دئیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ترک صدر کا نیٹو لیڈروں کو پستول کا تحفہ ، سب چونک گئے

ایران کیخلاف فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کیلئے مکمل تیار ہیں:اسرائیلی وزیر دفاع

علی خامنہ ای کی مشہد میں تدفین ،6روزہ عوامی سوگ ختم

دہشتگردی اور سائبر کرائم کیخلاف عالمی تعاون ناگزیر:محسن نقوی

امریکا نے عراق کو ڈالر کی نقد ترسیل دوبارہ شروع کر دی

جنوبی کوریا:مارشل لا مقدمے میں سابق صدر یون سک یول کی 7سال قید برقرار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ
Dunya Bethak