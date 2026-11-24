خاتون نے الٹی کرنیکی خاطر غلطی سے کھانے کا کانٹا نگل لیا
ویلنگٹن(نیٹ نیوز)نیوزی لینڈ میں 27 سالہ خاتون الٹی کرنے کی کوشش کے دوران غلطی سے کھانے کا کانٹا نگل گئیں جسے نکالنے کے لیے ڈاکٹرز کو آپریشن کرنا پڑ گیا۔
خاتون کو فوری طور پر وائیکاٹو ہسپتال کے ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ منتقل کیا گیا جہاں ایکسرے سے انکشاف ہوا کہ کھانے کا پورا کانٹا ان کے معدے میں موجود ہے ۔ڈاکٹرز نے ابتدائی طور پر دو مرتبہ اینڈوسکوپی کے ذریعے کانٹا منہ کے راستے نکالنے کی کوشش کی، تاہم دونوں کوششیں ناکام رہیں۔بعدازاں سرجنز نے لیپروسکوپک سرجری کی مدد سے تقریباً 4 سینٹی میٹر کا چیرا لگا کر کانٹا کامیابی سے نکال لیا۔ڈاکٹر جیسی فشر کے مطابق یہ حیران کن تھا کہ اتنا بڑا کانٹا خاتون کے معدے تک کیسے پہنچ گیا، تاہم خوش قسمتی سے معدے میں سوراخ نہیں ہوا تھا۔انہوں نے بتایا کہ خاتون کی صحت یابی میں کوئی پیچیدگی پیش نہیں آئی۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments