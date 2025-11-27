غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)

نوٹ: ہمیں اصطلاحی انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنے کا ملکہ اور مہارتِ تامّہ نہیں ہے‘ ہم نے مصنوعی ذہانت (AI) سے ترجمہ کرایا مگر وہ بھی تحتَ اللّفظ ہے‘ غیر مربوط ہے‘ مختلف ٹکڑوں میں ہے‘ مبتدا خبر کا پتا چلتا ہے نہ جملۂ تامّہ بنتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ AI کو ابھی لمبا سفر طے کرنا ہے۔ ہم نے اپنی بساط کے مطابق بامحاورہ ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے‘ ہم اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس کی بابت صاحبانِ علم ہی بتا سکتے ہیں۔
اقوامِ متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے دس ہزار چھیالیسویں اجلاس میں منظور کردہ قرارداد نمبر 2803(2025) کا متن حسبِ ذیل ہے:
''سیکورٹی کونسل 29 ستمبر 2025ء کو غزہ تنازع کے خاتمے کیلئے جامع منصوبے کا خیر مقدم کرتی ہے اور ان ممالک کی تحسین کرتی ہے جنہوں نے اس پر دستخط کیے ہیں‘ قبول کیا ہے اور توثیق کی ہے۔ 13 اکتوبر 2025ء کو پائیدار امن اور خوشحالی کیلئے ٹرمپ کے تاریخی اعلامیے اور امریکہ‘ قطر‘ عرب جمہوریۂ مصر اورجمہوریۂ ترکیے کے اُس تعمیری کردار کا خیر مقدم کرتی ہے جس کے تحت غزہ کی پٹی میں جنگ بندی ہوئی۔ کونسل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ غزہ کی پٹی میں جو صورتحال تھی وہ علاقائی امن اور پڑوسی ممالک کی سلامتی کیلئے خطرہ تھی‘ سلامتی کونسل مسئلہ فلسطین سمیت اُن تمام متعلقہ قراردادوں کی توثیق کرتی ہے جو شرقِ اَوسط کی صورتحال سے متعلق تھیں۔
(1) سلامتی کونسل جامع منصوبے کی توثیق کرتی ہے اور تسلیم کرتی ہے کہ متعلقہ فریقوں نے اسے قبول کر لیا ہے اور تمام فریقوں سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ اور کسی تاخیر کے بغیر اس منصوبے کو مکمل طور پر نافذ کریں۔ (2) سلامتی کونسل عبوری انتظامیہ کے طور پر ''بین الاقوامی شخصِ قانونی‘‘ مجلسِ امن (Board of Peace) کے قیام کو خوش آمدید کہتی ہے جو غزہ کی بحالی کیلئے ایک طریقۂ کار وضع کرے گی اور جامع منصوبے کی متابعت میں غزہ کی بحالی کی خاطر مالی وسائل جمع کرنے کیلئے اس طرح رابطۂ کار کا کام انجام دے گی کہ وہ بین الاقوامی قانونی اصولوں کے مطابق ہو۔ یہ مجلسِ امن اس وقت تک قائم رہے گی جب تک فلسطینی اتھارٹی بشمول صدر ٹرمپ کے امن منصوبے اور سعودی فرانسیسی تجاویز کے اطمینان بخش طریقے سے اپنا اصلاحاتی لائحۂ عمل طے کرے اور متعدد تجاویز کی نشاندہی کرے اور مؤثر اور محفوظ طریقے سے غزہ کا کنٹرول واپس لے سکے۔ فلسطینی اتھارٹی کے اصلاحاتی پروگرام کو دیانت داری سے روبہ عمل لانے اور غزہ کی بحالی پر قابلِ اعتماد پیش رفت کے بعد آخر کار فلسطینی خود مختاری اور ریاست کے قیام کیلئے حالات بااعتماد طریقے سے سازگار ہوجائیں گے۔ اس موقع پر پُرامن اور خوشحال بقائے باہمی کیلئے امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان سیاسی مفاہمت کیلئے ایک مکالمے کا انعقاد کرے گا۔ (3) سلامتی کونسل اس پر زور دیتی ہے کہ مجلسِ امن (BOP) کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کو اس طریقے سے منظّم کیا جائے جو بین الاقوامی قانونی اصولوں کو شامل ہو اور اقوامِ متحدہ‘ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی اور ہلالِ احمر سمیت ہم مقصد تنظیموں کے ساتھ مربوط ہو۔ نیز اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ یہ امداد مکمل طور پر پُرامن مقاصد کیلئے ہوگی اور مسلّح گروہوں کی طرف اس کا رخ نہیں موڑا جائے گا۔ (4) یہ قرارداد مجلسِ امن (BOP) اور مجلسِ امن میں شرکت کرنے والے ممالک کو مندرجہ ذیل امور کی اجازت دیتی ہے: (الف) جامع منصوبے کے مقاصد کو حاصل کرنے کیلئے حسبِ ضرورت وہ ایسے معاہدات میں شامل ہوں جو ذیل میں پیراگراف 7 (الف) اور 7 (ب) کے تحت قائم کردہ فورس کے اہلکاروں کے استحقاق اور استثنات سے متعلق ہوں۔ (ب) بین الاقوامی قانونی شخصیت (International Legal Personality) اور عبوری انتظامیہ کے اشتراک سے حسبِ ضرورت ایسے اداروں کا قیام جو اس کی کارکردگی کو عمل میں لائیں۔ ان میں یہ امور شامل ہیں: (الف) عبوری حکومتی انتظامیہ کا قیام جسے غزہ پٹی میں رہنے والے فلسطینی فنی ماہرین اورغیر سیاسی فلسطینیوں کی معاون اور نگران باصلاحیت کمیٹی کا تعاون حاصل ہو‘ نیز اسے عرب لیگ کی بھی حمایت حاصل ہو۔ یہ غزہ کے روز مرہ انتظامی معاملات‘ سول سروس اور انتظامی امور کی نگرانی کرے گی۔ (ب) یہ غزہ کی تعمیرِ نو اور اقتصادی بحالی کے منصوبے تجویز کرے گی۔ (ج) یہ غزہ میں عوامی خدمات اور انسانی امداد کی فراہمی میں رابطۂ کار اور معاونت کے فرائض انجام دے گی۔ (د) یہ غزہ کے اندر آنے اور باہرجانے والے افراد کی نقل وحرکت کو آسان بنانے کیلئے اقدامات کرے گی جو جامع منصوبے کے مطابق ہو۔ (ہ) جامع منصوبے کے نفاذ کیلئے یہ ایسے اضافی اقدامات بھی کر سکے گی جو ضروری ہوں اور اس کیلئے مُمِدّومعاون ہوں۔
(5) اس قرارداد سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیراگراف 4 میں جن آپریشنل اداروں کا حوالہ دیا گیا ہے‘ وہ عبوری انتظامیہ اور مجلسِ امن (BOP) کی نگرانی میں مصروفِ عمل ہوں گے‘ انہیں رضاکارانہ عطیہ دہندگان اور مجلسِ امن (BOP) کی عطا کردہ گاڑیوں اور حکومتوں کے عطیات سے مالی مدد دی جائے گی۔ (6) یہ قرارداد ورلڈ بینک اور عالمی مالیاتی اداروں کو متوجہ کرتی ہے کہ وہ غزہ کی تعمیرِ نو اورترقیاتی کاموں کیلئے مالی وسائل فراہم کریں۔ اس مقصد کیلئے عطیات پر مشتمل ایک وقف فنڈ قائم کیا جائے گا جسے عطیہ دہندگان کنٹرول کریں گے۔ (7) یہ قرارداد مجلسِ امن اور اس کے ساتھ کام کرنے والے رکن ممالک کو غزہ میں متحدہ کمان کے تحت ایک عارضی بین الاقوامی استحکام فورس (ISF) قائم کرنے کی اجازت دیتی ہے‘ جو مجلسِ امن کیلئے قابلِ قبول ہو۔ یہ فورس عرب جمہوریۂ مصر اور اسرائیل کی مشاورت اور تعاون سے شریک ممالک کی طرف سے فراہم کی جائے گی۔ یہ اپنے تفویض کردہ اختیارات کو استعمال کرنے کیلئے تمام ضروری اقدامات کرے گی جو بین الاقوامی قانون اور انسانی قوانین کے تابع ہوں۔ بین الاقوامی استحکام فورس (ISF) اسرائیل اور مصر کے ساتھ مل کرکام کرے گی‘ اس کا ان کے موجودہ معاہدات کے ساتھ کوئی متعصبانہ رویہ نہیں ہوگا۔ علاوہ ازیں ان کے ساتھ فلسطینی پولیس کی تربیت یافتہ نفری بھی شامل ہو گی‘ جس کی پہلے سے جانچ پڑتال کر لی گئی ہوگی ۔ اس فورس کے مقاصد میں سرحدی علاقوں کی حفاظت‘ نیز غزہ میں سلامتی کے ماحول کا استحکام اور غزہ کی پٹی کو غیر مسلّح کرنا ہوگا اور پہلے سے قائم فوجی تنصیبات کو تباہ کرنا اور نئے مسلّح گروہوں کے قیام‘ غیر ریاستی عناصرکی جتھّا بندی اور دہشت گردی کو روکنا ہو گا۔ نیز عام شہریوں کی حفاظت اور انسانی بنیادوں پر امدادی کارروائیوں کو تحفظ دینا ہو گا۔ جونہی بین الاقوامی استحکام فورس غزہ میں اپنا کنٹرول قائم کرتی ہے اور اُسے استحکام ملتا ہے تو اسرائیلی دفاعی افواج (IDF) غزہ کی پٹی سے انخلا کریں گی اور یہ مسلّمہ بنیادوں اور معیارات پر ہوگا‘ نیز خطے کو غیر مسلّح کرنے کیلئے ایک لائحۂ عمل دینا ہو گا جس پر اسرائیلی دفاعی افواج (IDF) اور بین الاقوامی استحکام فورس (ISF) کا اتفاق ہو اور ضامن قوتیں اور امریکہ ایسی سلامتی اور موجودگی کی ضمانت دیں گے جو اُس وقت تک غزّہ میں مقیم رہیں گے کہ لوگوں کی جائدادیں برباد ہونے‘ دوبارہ فساد برپا ہونے یا دہشت گردی پیدا ہونے کے خطرات سے محفوظ ہوں۔ بین الاقوامی استحکام فورس (ISF) غزہ میں جنگ بندی کے نفاذ کی نگرانی کرنے میں مجلس امن (BOP) کو تعاون فراہم کرے گی تاکہ جامع پلان کو حاصل کرنے کیلئے تمام ضروری انتظامات کیے جاسکیں اور انہیں مجلسِ امن کی تزویراتی رہنمائی میں نافذ کیا جا سکے اور ان تمام انتظامات کیلئے عطیہ دہندگان سے رضاکارانہ عطیات لیے جائیں گے اور مجلسِ امن اور حکومتوں کی ٹرانسپورٹ سہولتوں سے فائدہ اٹھایاجائے گا۔ (جاری)
نوٹ: یہ محنت ہم نے اس لیے کی کہ کسی قومی اخبار میں ہمیں یہ پورا متن نہیں ملا‘ اگلی قسط میں قرارداد کا بقیہ حصہ اور پھر پوری قرارداد پر ہمارا تبصرہ شامل ہوگا۔