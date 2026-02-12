حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار

بسنت کے حوالے سے اپنی یادوں کا ذکر کیا تو پڑھنے والوں کو بھی اچھا لگا اور لکھنے والے کو بھی۔ سرسوں کی رُت اور بسنت ایک ساتھ زمین پر اترتی ہیں لیکن سرسوں کی کلی کا رنگ سرخ کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اسے خون آلود کر دیا گیا۔ آسمان پر کتنے رنگ سجتے تھے‘ بسنت ختم ہوئی تو آسمان یک رنگا رہ گیا۔ مشہور کہاوت ہے ''آئی بسنت پالا اڑنت‘‘۔ یعنی بسنت آئی اور پالا ہوا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ کہاوت عموماً درست ہوتی ہے۔ پالا اسی طرح ہوا میں اڑتا ہے جیسے پتنگیں! پتنگ اڑتی ہوئی ہو یا کٹی ہوئی‘ دونوں کے اپنے رنگ ہیں۔ کٹی پتنگ خود ایک خوبصورت نظارہ ہے۔ دائیں بائیں جھکولے کھاتی پتنگ اور اس کے پیچھے بھاگتے بچے اور بڑے۔ اکثر ایک لمبا سا بانس اٹھائے‘ جس کی پھننگ پر ایک جھاڑی بندھی ہوتی تاکہ ڈور کو ''چمیڑ‘‘ سکے۔ دو آنے کی چھوٹی سی گڈی کے پیچھے بھی پورے جوش وخروش سے دوڑا جاتا تھا۔ اگر پتنگ بڑی ہو تو اسے لوٹنے کی خوشی سے بڑی خوشی ہی کوئی نہیں۔ میں ایک پل میں اپنے بچپن میں جا پہنچا اور ایک بچے کی آنکھ سے وہ منظر پھر دیکھے۔ ان بچوں کو مختلف پتنگوں کے صرف نام نہیں‘ اس کی اصطلاحات کا بھی اچھی طرح علم تھا۔ خال خال ہی بچے ہوں گے جو اس سے بے بہرہ ہوتے ہوں گے۔
میں چشم زدن میں ایونگ روڈ‘ نیلا گنبد مسجد والی گلی کے اس گھر کی چھت پر پہنچ گیا جہاں میرے والد‘ میرے بھائی‘ بہنیں اور پڑوسی جمع تھے اور سب کی نظریں آسمان پر لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف ہمارے پڑوسی بھائی جہانگیر ''پینچا‘‘ لگا رہے تھے۔ ان کی ڈور کا ''پنّا‘‘ بھائی پرویز نے پکڑ رکھا تھا۔ دوسری طرف میرے والد جناب زکی کیفی کا ''پیچ‘‘ چل رہا تھا۔ ان کے پیچھے چند ہاتھ کے فاصلے پر ڈور کی ''چرخی‘‘ پکڑے میرے بڑے بھائی مسعود تھے۔ ہمارا رخ نیلے گنبد چوک کی طرف تھا۔ ذرا دائیں ہاتھ پر نور محل ہوٹل کی چھت پر وہ ماہر پتنگ باز اور اس کے ساتھی چڑھے ہوئے تھے جس کی دھوم پورے علاقے میں تھی۔ بائیں طرف کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے سفید گنبد اور سنہری کلس دھوپ میں چمک رہے تھے۔ ہمارے پیچھے سے ایک سیاہ ''لکھنؤ کٹ گڈا‘‘ نمودار ہوا۔ ہمارے گھر کے پیچھے کسی گھر میں وہ موذی ہنرمند رہا کرتا تھا جو ہمیشہ سیاہ رنگ کا لکھنؤ کٹ گڈا اڑایا کرتا تھا۔ لکھنؤ کٹ وہ گڈا تھا جس کی مختصر سی دم کسی چہرے پر فرنچ کٹ داڑھی جیسی ہوتی ہے۔ پھرتیلا‘ تیز رفتار اور ہاتھ مارنے کیلئے لاجواب‘ جسے دہلی میں ''کھینچ مارنا‘‘ کہتے ہیں۔ وہ آسمان کو چھوتی ہوئی پتنگوں کو ان کے مالکوں کے ہاتھوں کے پاس سے ہاتھ مار کر کاٹ دینے میں ماہر تھا۔ محلے میں اس کا نام ''ہاتھ مارو‘‘ مشہور تھا۔ اس کا سیاہ گڈا نمودار ہوتے ہی محلے میں چیخ پکار اور سراسیمگی پھیل گئی۔ ایسا لگا جیسے جنگل میں سیاہ چیتا نکل آیا ہو۔ لیکن یہ تو ابتدائی زمانے کی بات ہے۔ سمن آباد موڑ والے گھر کی یادیں زیادہ بھی ہیں اور رنگین بھی۔ ایک تحریر میں سمانا مشکل ہے۔ میرے والد کو پتنگ بازی کا شوق بچپن سے تھا لیکن پھر انہوں نے ترک کر دی۔ یہی صورت بڑے بھائی مسعود کی تھی۔ لڑکپن کے بعد انہوں نے بھی صرف دیکھنے تک خود کو محدود کرلیا تھا۔ اپنے بڑے بھائیوں اور کزنز کی حرص میں ڈور یا پتنگیں خریدنا تو کئی بار ہوا لیکن بس! شوق اس سے آگے نہیں گیا۔
یہ دور دراز ماضی کی نہیں‘ پتنگ بازی دو تین عشرے پہلے کی بات ہے۔ ممکن ہے کسی جگہ اب بھی وہ بہار آتی ہو لیکن لاہور کا بھرا میلہ شاید ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکا۔ لاہور کا آسمان یک رنگا رہ گیا۔ حالانکہ میں ان لوگوں میں ہوں جو پتنگ بازی کے ہلاکت خیز دور میں داخل ہونے پر اس کے بے لگام اور بے مہار استعمال کو محدود کرنے کے حق میں تھے لیکن اس کا وہ دور ہم نے بچپن اور لڑکپن میں دیکھا تھا‘ جس میں یہ خالص خوشی یا زیادہ سے زیادہ ایک مقابلہ تھا۔ اس کی خوشی مہینوں پہلے سے لگتی تھی‘ پیسے جمع کرنے شروع کیے جاتے‘ تیاری ہوتی۔ اس وقت یہ محض ایک تفریح‘ ایک شوق اور ایک رواج تھا۔ یہ سب کا سنگم بھی تھا اوریہ تفریح بھی بہت عجیب تھی۔ ہر طبقے اور ہر صنف کی تفریح۔ بچوں‘ لڑکوں لڑکیوں‘ مردوں‘ عورتوں‘ امیر‘ غریب‘ متوسط ہر طبقے کے لیے۔ نیم دروں‘ نیم بروں۔ آؤٹ ڈور اور اِن ڈور کا خوبصورت امتزاج۔ چھتوں پر وقت گزارنے‘ دھوپ سینکنے‘ بہار کی ہوا کا لطف لینے اور پڑوسیوں سے گپیں لگانے کا ایک موقع۔ قیمتی ڈور اور پتنگ کٹ جانے کا ڈر اور ملال۔ ڈوریں اور گڈیاں لوٹنے کی بے بدل خوشی۔ سب کچھ ایک دوسرے میں گندھا ہوا جیسے گٹے والے کے گٹے میں رنگ برنگی دھاریاں ایک مٹھاس میں بل کھا کر لپٹی ہوتی تھیں۔
وقت آگے بڑھا۔ ایک سادہ سے شوق نے نمائش کی شکل اختیار کی۔ چھتوں پر پیلے جوڑے نظر آنے لگے۔ لڑکیاں اور عورتیں بسنت پر اس رنگ کا اہتمام کرنے لگیں۔ پھر چھتوں پر ٹیپ ریکارڈر نمودار ہوئے۔ ان کے ساتھ سپیکر جڑے۔ پھر اونچی آوازوں والے ڈیک چھتوں پر ڈکرانے لگے۔ پھر کسی چھت سے بار بی کیو کی خوشبو اٹھی اور پورے محلے میں پھیلنے لگی۔ پھر ہر چھت سے دھواں‘ خوشبو‘ گانے ‘رنگ اور پتنگ یک جان ہو گئے۔ وقت ایک قدم اور آگے بڑھا۔ پنج ستارہ ہوٹلوں نے چھتیں سجانا شروع کیں۔ پیکیج بننا شروع ہوئے۔ اداکاراؤں کے ایڈیشن شائع ہونے لگے‘ جن میں وہ کیمرے کی آنکھ میں دیکھتے‘ سرسوں کا رنگ پہنے‘ پتنگ ہاتھ میں لیے نظر آتی تھیں۔ بسنت عام آدمی کے پاس سے نکل کر امرا کے پہلو میں جا کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے تیزی سے دو تین جستیں بھریں۔ جس طرح انسانی تاریخ میں ایک دور دھات کا زمانہ کہلاتا ہے‘ اسی طرح بسنت میں دھاتی ڈور کا ایک دور شامل ہوا۔ یہ عذاب کی کئی صورتیں ساتھ لے کر آیا۔ عام مانجھے کی ڈور کے اگلے بڑے حصے میں پتلی دھات کا تار باندھ دیا جاتا تاکہ کوئی مخالف ایسی پتنگ نہ کاٹ سکے۔ یہ ڈور جب کبھی بجلی کی تاروں پر گرتی تو ٹرانسفارمر یا اس کی ڈی ایک دھماکے سے اڑا دیتی۔ ہر محلے اور گلی کوچے میں سارا دن دھماکے سنائی دینے لگے۔ یہ بھی ہوا کہ گیلے موسم میں کرنٹ خود پتنگ باز تک پہنچا اور ایک جان لے کر ٹلا۔ تاروں پر نہ گرے تب بھی یہ ڈور کسی کے ہاتھ اور کسی کا گلا لہولہان کرنے لگی۔ پتنگوں کے شوق نے ایک نئی اور تکلیف دہ راہ اختیار کی۔ راتوں کو سرچ لائٹس چھتوں پر روشن ہونے لگیں اور ان کی روشنی میں سفید پتنگیں اڑا کر ان کے میچ شروع ہو گئے۔ سارا دن تو برباد ہوتا ہی تھا‘ رات کا سکون بھی اس خرافات کی نذر ہونے لگا۔ پھر تندی اور پھر کیمیکل ڈور کا آغاز ہوا۔ گردنوں پر سرخ دھاریاں بننے لگیں۔ صف ماتم بچھنا شروع ہوئی۔ قاتل کو مقتول کا پتا تھا نہ مقتول قاتل کا نام جانتا تھا۔
وہی ہوا جو ہر اس تفریح‘ روایت‘ رواج‘ تہوار کا ہوتا ہے جو ابتدا میں صرف خوشی‘ صرف طمانیت دیا کرتا ہے اور اپنے زوال میں آکر باقی چیزیں پھینک کرصرف پیسہ اور تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے۔ موقع شناس تاجر‘ منافع خور دکاندار‘ بے حس لوگ جب خوشیاں بیچنا شروع کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے خوشی ہی کی موت واقع ہوتی ہے۔ شوق اور کھیل بدتمیزی‘ غل غپاڑہ اور تجارت بن جائے تو یہی ہوتا ہے۔ ہم نے مشاعروں جیسی تربیت گاہ اس تجارت کی نذر ہوتی دیکھی۔ کرکٹ جیسے مقبول کھیل کو زندگیاں عذاب کرتے دیکھا۔ جو بکتا ہے‘ اور جس طرح بھی بکتا ہے‘ وہ اچھا ہے۔ یہی واحد اصول ٹھہرا۔ سرسوں کی کلی کا رنگ سرخ کبھی نہیں ہوتا تھا مگر اسے خون آلود کر دیا گیا۔ آسمان پر کتنے رنگ سجتے تھے‘ بسنت ختم ہوئی تو آسمان یک رنگا رہ گیا۔