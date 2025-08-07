مرکنٹائل ایکسچینج میں 31ارب روپے کے سودے
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج(پی ایم ای ایکس)میں 31ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد 36123 رہی۔
زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 15.547 ارب روپے رہی جبکہ کرنسیز بذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 7.118 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 3.458 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 1.408 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.212 ارب روپے ، پلاٹینیم کے سودوں کی مالیت 1.105 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 408.758 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 400.508 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 238.740 ملین روپے ، پلیڈیم کے سودوں کی مالیت 101.701 ملین روپے اورکاپر کے سودوں کی مالیت 85.966 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔