ایس ای سی پی ، پہلی بار 4 ہزار سے زائد کمپنیاں رجسٹرڈ

کراچی (دنیا نیوز)پاکستانی کارپوریٹ سیکٹر میں نئی تاریخ رقم، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے پہلی بار 4 ہزار سے زائد کمپنیاں رجسٹرڈ کر دیں۔

سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان(ایس ای سی پی)نے جولائی 2025 میں 4 ہزار 65 کمپنیوں کی رجسٹریشن کر کے ریکارڈ بنا ڈالا۔ایس ای سی پی نے مئی 2025 میں 3 ہزار 609 کمپنیوں کی رجسٹریشن کی تھی، ملک بھر کی 99 فیصد کمپنیوں کی رجسٹریشن ڈیجیٹل طریقے سے کی گئی ہے ۔سکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے مطابق ملک بھر میں کُل رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد بڑھ کر 2 لاکھ 62 ہزار 309 ہوگئی۔نئی رجسٹریشن ہونے والی کمپنیوں میں 57 فیصد پرائیوٹ لمیٹڈ ، 39 فیصد سنگل ممبر کمپنیاں ہیں ، نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں آئی ٹی اور ای کامرس کے شعبوں میں 862 کمپنیاں سرفہرست ہیں۔سکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مطابق نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں غیر ملکی کمپنیوں کی تعداد 96 رہی۔

 

