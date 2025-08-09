صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاؤلینس کے سی ای اوکی ترکیہ کے سفیر سے ملاقات

  • کاروبار کی دنیا
ڈاؤلینس کے سی ای اوکی ترکیہ کے سفیر سے ملاقات

کراچی(بزنس ڈیسک)ڈاؤلینس کے سی ای او عمر احسان خان نے ترکیہ کے سفیر سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے اور۔۔

 سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ملاقات میں پاکستان اور ترکیہ کے گہرے تاریخی تعلقات اور تجارتی و سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے مواقع پر زور دیا گیا۔ عمر خان نے بتایا کہ بیکو کی ملکیت میں آئے ہوئے ڈا ؤلینس نے پاکستان میں گزشتہ نو سالوں میں نمایاں مقامی ویلیو ایڈیشن، ریٹیل جدت، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مارکیٹ میں طویل المدتی منصوبہ بندی کی کامیابی حاصل کی ہے ۔ عمر خان نے کہا کہ ڈاؤلینس اور بیکو ترکیہ کے سب سے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ہیں اور پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کیلئے ایک قابل اعتماد پل کا کام کرتے ہیں، تاہم آپریشنل چیلنجز کو حل کرنا ضروری ہے تاکہ سرمایہ کاری اور ترقی کو فروغ دیا جا سکے ۔ترکیہ سفیر نے ڈاؤلینس اور بیکو کی پاکستانی معیشت میں خدمات کو سراہا اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی و سرمایہ کاری تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak