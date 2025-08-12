سونے کی فی تولہ قیمت میں 3600روپے کمی
کراچی(بزنس ڈیسک )سونے کی فی تولہ قیمت میں مزید کمی آگئی۔آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق آج سونے کی فی تولہ قیمت 3600 روپے کمی کے بعد 3 لاکھ 58 ہزار 800 روپے ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونے کی قیمت 3086 روپے کم ہوکر 3 لاکھ 7 ہزار 613 روپے ہے۔
