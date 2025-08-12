صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان :پاکستان سے برآمد شدہ ‘‘بیماری سے متاثرہ ’’لیموں واپس

  • کاروبار کی دنیا
افغانستان :پاکستان سے برآمد شدہ ‘‘بیماری سے متاثرہ ’’لیموں واپس

کابل (این این آئی)افغانستان نے پاکستان سے درآمد کیے گئے 15 ٹن لیموں کینکر بیماری سے متاثرہ اور ناقابل استعمال ہونے کی وجہ سے واپس بھیج دیے ہیں۔

افغان میڈیا کے مطابق صوبائی ڈائریکٹر زراعت مولوی ولی محسن نے تاجروں کو ہدایت کی ہے کہ ‘اسلامی امارت کے ضوابط کے تحت صرف معیاری اور صحت مند پھل و سبزیاں ہی درآمد کی جائیں ،تاکہ صارفین اور مارکیٹ دونوں کو نقصان سے بچایا جا سکے ۔ماہرین کے مطابق کینکر ایک خطرناک بیماری ہے جو لکڑی دار پودوں خصوصاً ترشاوہ پھلوں (سٹرس فروٹس)کو متاثر کرتی ہے ۔ یہ بیماری پھلوں کی نشووونما کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے اور کئی تجارتی اقسام، خصوصاً کینو اور لیموں اس کا سب سے زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ شدید انفیکشن کی صورت میں پتے جھڑ جاتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں اور پھل قبل از وقت گر جاتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

11 کروڑ سال پرانے ڈائناسور کے نشانات برآمد

کسان کو الہام، 11 کروڑ روپے غریب کو دے دئیے

شمالی کیرولائنا،300 سال پرانا قزاقوں کا جہاز دریافت

چین،بے روزگار نوجوان پیسے دیکر دفتر جانے لگنے

سوتن نے شوہر کی دوسری بیوی کو اپنا جگر عطیہ کردیا

چین ، شہری نے جِم کی 300 سالہ ممبرشپ حاصل کرلی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak