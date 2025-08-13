صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنعتی شکایات : کاٹی اور سندھ آبدوز دفتر کی مشترکہ کمیٹی تشکیل

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس ڈیسک)سندھ آبدوز کے مشیر اور ریجنل ڈائریکٹر شعیب احمد صدیقی نے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری اور آبدوز دفتر کے درمیان صنعتی شکایات کے جلد از جلد حل کے لیے مشترکہ کمیٹی بنانے کا اعلان کیا۔

یہ کمیٹی پراپرٹی ٹیکس تنازعات اور تمام صوبائی محکموں سے متعلق مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھے گی۔ شعیب صدیقی نے صنعتوں سے کہا کہ وہ بغیر ہچکچاہٹ اپنے مسائل رپورٹ کریں کیونکہ اس وقت 19 علاقائی دفاتر سالانہ 9,000 سے 10,000 شکایات نمٹاتے ہیں جن میں 85 فیصد کامیابی سے حل ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آبدوز کے اختیارات ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہیں اور وہ خودکار نوٹس (سُو موٹو) بھی لے سکتا ہے۔ کاٹی کے صدر جنید نقی نے کہا کہ آبدوز کی اتھارٹی سے متعلق آگاہی کم ہے اور صنعتی حضرات بدعنوانی اور انتقامی کارروائیوں کے خوف سے شکایات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔

